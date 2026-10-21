Imbroda confirma que será candidato en 2027: "estos son momentos en los que hay que estar"

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Madrid, 21 oct (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha confirmado este miércoles su intención de volver a ser candidato en 2027 a la presidencia de la ciudad autónoma, reconociendo que "estos son momentos en los que hay que estar".

Imbroda ha protagonizado un encuentro informativo en el Foro ABC junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, esta mañana, y ha respondido a la pregunta de si volverá a ser candidato a la Presidencia de Melilla.

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"El PP, Feijóo y Tellado quieren que me presente. Tengo mis ambiciones cumplidas, pero estos son momentos en los que hay que estar", ha señalado.

Durante el encuentro ambos han defendido la españolidad de Ceuta Y Melilla y han expresado su extrañeza y sospechas sobre la gestión que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho de la llegada masiva de migrantes a Ceuta del pasado mes de julio. EFE

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