González y Guevara, nueva pelea por el liderato de Moto2

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- Los españoles Manuel González (Kalex) e Izan GUevara (Boscoscuro) afrontarán este fin de semana, con la disputa del Gran Premio de Australia de Moto2 en el circuito de Phillip island, una nueva pelea por el liderato en la clasificación provisional del mundial.

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Apenas 5,5 puntos separan a Guevara del líder González, que suma seis victorias por las cuatro del piloto de Boscoscuro, cuya regularidad y eficacia le ha permitido recuperar 52,5 puntos desde la carrera de los Países Bajos, aunque en Australia ellos no serán los únicos contendientes a tener en cuenta.

Con ellos, como ha sucedido a lo largo de buena parte de la temporada, deberían estar los también españoles Iván Ortolá (Kalex) y Daniel Holgado (Kalex), además del hispano colombiano David Alonso (Kalex).

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Pero muchos de los ojos de la afición local, en la carrera de Phillip Island, estarán depositados en el ídolo local, el australiano Senna Agius (Kalex), compañero de González y vencedor de los grandes premios de Estados Unidos y España, que es sexto en la clasificación provisional del mundial.

En esa lista tampoco se debe dejar de lado a pilotos como el checo Filip Salac (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), los italianos Celestino Vietti (Boscoscuro) y Tony Arbolino (Kalex), además de los españoles Alonso López (Kalex), Daniel Muñoz (Kalex) o Alex Escrig (Forward), quien 'acarició' su primera victoria en el mundial en la carrera de Indonesia, hasta que un problema con la gasolina le apeó de la competición.

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Una situación muy distinta se vivirá a partir de Australia en Moto3, con el título resuelto matemáticamente en favor del español Máximo Quiles (KTM), toda la atención estará centrada en la pelea por el subcampeonato del mundo y también en saber cuántos grandes premios será capaz de ganar el piloto murciano.

Quiles acumula un total de diez victorias en lo que va de temporada y con cinco grandes premios todavía por disputarse, podría establecer un nuevo récord de triunfos en una sola temporada para la más pequeña de las categorías del campeonato del mundo de motociclismo.

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En la lucha por la victoria deben estar los españoles David Almansa (KTM), gran especialista a una vuelta, que además de mostrar esa velocidad en las clasificaciones, necesita 'rematar' en carrera para seguir sumando alguna victoria más a las tres que acumula en lo que va de temporada.

Sólo el italiano Guido Pini (Honda), en Estados Unidos, y el Malasio Hakim Danish (KTM), en la República Checa, han logrado batir a los mejores pilotos españoles de Moto3, pues además de Máximo Quiles y David Almansa, se ha subido a lo más alto del podio, en dos ocasiones (Italia y Alemania), Brian Uriarte.

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Buscan esa primera oportunidad, y ahora, con el título resuelto puede ser más fácil, los hispano argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), los españoles Álvaro Carpe (KTM), Adrián Cruces (KTM), Adrián Fernández (Honda) y Joel Esteban (KTM), el indonesio Veda Pratama (Honda), el finlandés Rico Salmela (KTM) o el italiano Matteo Bertelle (KTM). EFE