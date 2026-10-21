Gibson y Boulter avanzan a cuartos en Osaka

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Redacción deportes, 21 oct (EFE).- La tenista australiana Talia Gibson, cabeza de serie número cuatro, y la británica Katie Boulter, número ocho, avanzaron hasta los cuartos de final del torneo de Osaka, de categoría WTA 250 y que se disputa sobre pista dura.

En el caso de Gibson se impuso a la austriaca Sinka Kraus por 6-2 y 6-1 tras un duelo en el que las principales dificultades se le presentaron en el quinto y sexto juego del segundo set, donde tuvo que levantar tres bolas de rotura y necesitó de cinco oportunidades para quebrar el servicio de su rival respectivamente.

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En cuanto a Boulter derrotó a la suiza Viktorija Golubic también por idéntico resultado, ganando un 89% de los puntos disputados con su primer servicio, triplicando en golpes ganadores a su rival y firmando pleno de efectividad en los cuatro puntos de break que tuvo a favor.

Entre las ocho mejores estarán también la estadounidense Ashlyn Krueger y la austriaca Lilli Tagger. La primera venció por 6-3 y 6-1 a la tailandesa Lanlana Tararudee, quien no logró conectar ningún golpe ganador y desperdició siete de las 9 opciones de quiebre que tuvo a favor. Y la segunda doblegó a la checa Tereza Valentova por 7-5 y 6-3 tras ganar la primera manga en un duodécimo juego muy apretado en el que se vieron tres bolas de set y adjudicarse en la segunda la única posibilidad de rotura para ambas.

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En antepenúltima ronda, Gibson se cruzará con Krueger; Tagger con la ganadora del Ann Li-Zeynep Sonmez; y Boulter a la que pase del choque entre Antonia Ruzik y Kayla Day. La eliminatoria restante la jugarán las vencedoras del Mary Stoiana-Moyuka Uchijima y del Magda Linette-Katerina Siniakova. EFE