Garcés: “Europa no es para sufrir, para eso ya tenemos la Liga”

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Vigo, 21 oct (EFE).- El mexicano Marco Garcés, director de fútbol del Celta, espera un partido “difícil” ante el Celtic, un rival “de tradición” y que, a su juicio, está “pasando por un mal momento” pese a que cuenta con una plantilla “diseñada para ganarlo todo”.

“Europa es un escenario para aprender y disfrutar, a eso vamos. Para nosotros los tres puntos son importantes, pero lo más importante es disfrutar porque estos jugadores se merecen estar aquí. Europa no es para sufrir, para eso ya tenemos la Liga”, manifestó Garcés, quien confesó que los últimos buenos resultados en la competición doméstica han aportado “tranquilidad” al grupo.

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“Para nosotros el foco está en la Liga, pero estos últimos resultados nos permiten viajar a Glasglow con una cierta holgura”, afirmó el mexicano antes de viajar a Escocia con el equipo.

En declaraciones a los medios de comunicación en el aeropuerto de Peinador (Vigo), el máximo responsable del área deportiva agradeció el desplazamiento masivo de aficionados celestes a Glasgow.

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“Es impresionante el apoyo y el seguimiento que siempre nos dan, así que a nosotros solo nos queda agradecer este esfuerzo enorme que hacen”, indicó Garcés, que achacó la plaga de lesiones que sufre su equipo “a la cantidad de partidos” que están asumiendo los futbolistas.

“Estamos en un 86 por ciento de disponibilidad y el año pasado siempre estuvimos por encima del 90. Pero lo normal es lo de este año”, comentó. EFE

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