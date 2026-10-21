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'El Roto' dona toda su obra a Castilla-La Mancha y se expondrá en Toledo

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Toledo, 21 oct (EFE).- El dibujante Andrés Rábago, conocido como 'El Roto', ha donado toda su obra gráfica a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que expondrá estos dibujos e ilustraciones en el futuro Museo de Arte Contemporáneo y de Diseño de Castilla-La Mancha, que se instalará en el convento de Santa Fe en Toledo.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado en rueda de prensa de que el Consejo de Gobierno, en su reunión de esta semana, ha aceptado la donación realizada por 'El Roto', de forma que 301 obras, entre dibujos y óleos de este historietista pasarán a ser titularidad de la Junta de Comunidades.

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Padilla ha avanzado que este jueves, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y 'El Roto' firmarán el convenio para hacer efectiva la donación del dibujante, que es Premio Nacional de Ilustración y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

"Es una suerte contar con la donación de la obra gráfica de 'El Roto', que ofrece una mirada independiente y crítica de la sociedad contemporánea", ha reconocido Padilla, que ha añadido que esta donación es "un regalo con mayúsculas" y ha celebrado que el artista haya considerado que Castilla-La Mancha es "merecedora de esta generosidad".

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Estas obras se mostrarán en el futuro Museo de Arte Contemporáneo y de Diseño de Castilla-La Mancha, que se ubicará en el convento de Santa Fe en Toledo, y que prevé abrir sus puertas en el primer trimestre de 2027.

En este espacio museográfico también se podrán contemplar otras 62 obras de la Colección Entrecanales, ya que Padilla ha informado también de que el Consejo de Gobierno ha aprobado el contrato de cesión gratuita de estas obras de distintos artistas contemporáneos españoles, como la artista valenciana Carmen Calvo y el pintor madrileño Luis Feito.

En este caso, estas 62 obras de la Colección Entrecanales se cederán a la Junta de Comunidades de forma gratuita por un periodo de cinco años, lo que permitirá "disfrutar de las obras y preparar una programación educativa y de divulgación sostenida" para escolares, profesionales y alumnado de las siete escuelas de arte y diseño de Castilla-La Mancha. EFE

(foto)

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