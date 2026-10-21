El PSOE despliega una lona en Ferraz para recibir a Milei: Los zurdos te dan la bienvenida

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Madrid, 21 oct (EFE).- El PSOE ha desplegado una lona en la fachada de su sede madrileña de la calle de Ferraz para recibir al presidente de Argentina, Javier Milei, de visita en España, en la que los socialistas muestran su orgullo de ser "zurdos".

"Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa", se puede leer en letras blancas y fondo rojo, donde la segunda 'i' del apellido del mandatario tiene forma de motosierra.

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Al final de la tela hay un 'hashtag' con #ZurdosYOrgullosos acompañado del logo del PSOE y un corazón.

También el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, se ha reivindicado este miércoles como zurdo en un vídeo publicado en su cuenta de X.

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En él plantea que hay quienes creen que insultan llamando zurdos a los socialistas, pero sostiene que si subir el salario mínimo y las pensiones, ampliar las bajas de paternidad, defender el derecho al aborto o el no a la guerra es de zurdos, él lo es "a mucha honra".

La vista de Milei se produce en plena precampaña electoral y se trata de la séptima a España desde que inició su mandato. En otras ocasiones ha participado en actos de Vox pero esta vez no está previsto que se reúna con el líder de este partido, Santiago Abascal, aunque sí con su secretario general, Ignacio Garriga.

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Aún está por confirmar que sea recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE