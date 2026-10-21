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El PP confía en el acuerdo con Vox en el Senado para el 29N, con la "generosidad" de ambos

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Madrid, 21 oct (EFE).- El PP confía en que pueda salir adelante el acuerdo con Vox en el Senado para las elecciones del 29 de noviembre, según han indicado varios dirigentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo, quienes han insistido en la necesidad de discreción y prudencia sobre las conversaciones.

A la salida de un acto organizado por ABC, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha afirmado que espera que haya "generosidad por ambas partes" porque delante de todo está España.

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"Espero que haya pacto porque mostraría que queremos hacer frente a la colonización del sanchismo de una institución más, que es el Senado", ha afirmado la portavoz, que será la número uno a la Cámara Alta por Ávila en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Preguntada por el posible pacto a la llegada al mencionado acto, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que está segura de que el PP "va a hacer todo lo que sea posible y lo que sea mejor para España".

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El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral de la formación, Elías Bendodo, ha recordado por su parte que para que el acuerdo fructifique es necesaria la "discreción" y la "prudencia", como pidió ayer Alberto Núñez Feijóo en una entrevista. "Y se estará a la altura", ha agregado el vicesecretario.

Feijóo ha sido preguntado por el tema a su llegada a un acto sobre vivienda en Sevilla pero ha rechazado contestar afirmando que lo principal de la jornada es hablar de vivienda. EFE

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