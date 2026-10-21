Espana agencias

El 'número dos' del PSOE al Senado por Córdoba renuncia para "facilitar la incorporación" de Frente Amplio

21/10/2026 Juanma Poyato (izda.), junto a los candidatos del PSOE de Córdoba Carmen Lara (Congreso), Emilio Martínez (Congreso), Alberto Mayoral (Congreso), Rafi Crespín (Senado) y Ana López Losilla (Senado). ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA POLÍTICA
21/10/2026 Juanma Poyato (izda.), junto a los candidatos del PSOE de Córdoba Carmen Lara (Congreso), Emilio Martínez (Congreso), Alberto Mayoral (Congreso), Rafi Crespín (Senado) y Ana López Losilla (Senado). ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA POLÍTICA
Guardar

El alcalde de Zuheros (Córdoba) y número dos de la candidatura que presenta el PSOE al Senado por Córdoba, Juanma Poyato, ha anunciado este miércoles su renuncia a seguir formando parte de la referida candidatura "para facilitar la incorporación de otra fuerza política al proyecto común que se está negociando a nivel nacional", es decir, con Frente Amplio.

Así lo ha destacado en un mensaje en su perfil oficial de Facebook, recogido por Europa Press, en el que ha señalado que, de esta forma, da "un paso atrás en la candidatura, pero ni un paso atrás en mi compromiso con Zuheros, la Subbética y Córdoba".

PUBLICIDAD

Poyato ha explicado que se trata de una decisión que ha tomado "desde la responsabilidad, la convicción y el compromiso con mi partido y con mi tierra". En consecuencia, "tras haber sido propuesto como número dos en la candidatura del PSOE de Córdoba al Senado, he decidido dar un paso atrás y dejar libre ese puesto para facilitar la incorporación de otra fuerza política al proyecto común que se está negociando a nivel nacional".

En concreto, pasará a "ocupar el puesto de primer suplente de Ana López Losilla", la ex subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, cuyo cese en dicho cargo se produjo este martes, al ser la candidata número tres del PSOE al Senado por Córdoba, mientras que la número uno es la actual secretaria general de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín.

PUBLICIDAD

Poyato ha querido "agradecer de corazón a todas las agrupaciones socialistas de la provincia" que propusieron su nombre y confiaron en él "para representar a Córdoba", y ha dado "gracias también por las llamadas, los mensajes, las felicitaciones y tantas muestras de cariño" que ha recibido en los últimos días y que le han hecho sentir "profundamente agradecido y orgulloso" por el apoyo de sus compañeros de partido.

Ha añadido que "siempre" ha creído que "la política es, ante todo, servicio público, diálogo y compromiso. Por eso, aunque cambie mi posición en la candidatura, mis ganas de trabajar por nuestra tierra siguen intactas" y "como alcalde de Zuheros seguiré defendiendo el municipalismo, nuestros pueblos pequeños y la igualdad de oportunidades. Mi compromiso es con mis vecinos y vecinas, con la Subbética y con toda la provincia de Córdoba", ha subrayado.

Por último, ha deseado "a Rafi Crespín, a Ana López Losilla, y a todos los compañeros y compañeras que afrontan este reto electoral, toda la suerte del mundo. Porque a veces dar un paso a un lado es la mejor manera de ayudar a que un proyecto colectivo siga avanzando, y eso no significa renunciar a tus principios, sino mantenerte fiel a ellos. Un paso atrás en la candidatura, pero ni un paso atrás en el compromiso con mi pueblo y con mi tierra. Seguimos trabajando".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)

El crimen está siendo investigado por la Policía Nacional como un posible caso de violencia de género

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La princesa Leonor se va de cañas en un bar de Getafe con sus compañeros: sus imágenes más relajadas en su nueva vida de universitaria

La hija de los reyes disfruta de una discreta jornada junto a sus compañeros de clase en la Universidad Carlos III

La princesa Leonor se va de cañas en un bar de Getafe con sus compañeros: sus imágenes más relajadas en su nueva vida de universitaria

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

El presidente de Argentina se ha declarado “amigo” de Ayuso y Abascal y dice haber venido a España a “enfrentar” al “liberticida”

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Cambio de hora de invierno: cuándo tengo que cambiar los relojes y en qué me afecta

El último domingo de octubre marca el inicio del horario invernal en todo el país y trae consecuencias directas sobre el descanso y el consumo eléctrico

Cambio de hora de invierno: cuándo tengo que cambiar los relojes y en qué me afecta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Un juzgado de Madrid abre la vía penal contra la hermana de Óscar Puente por su instrucción de la ‘ley de nietos’ pese a la oposición de la Fiscalía

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

EEUU impide a Ada Colau viajar a Puerto Rico tras preguntarle por su activismo propalestino y su participación en la flotilla para ayudar a Gaza

La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para acceder a los móviles de personas que puedan tener información clave en una investigación

ECONOMÍA

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña