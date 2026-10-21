El Gobierno concede ayudas de 11 millones a autónomos y pymes por la crisis de Ceuta

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Ceuta, 21 oct (EFE).- El Gobierno ha recibido ya más de 2.000 solicitudes de ayuda al tejido empresarial de Ceuta como consecuencia de la crisis tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio y ha elevado a 11 millones de euros las ayudas directas tanto a los autónomos como a las pymes que han reclamado esa compensación.

Desde el pasado 6 de octubre se han ingresado unos 11 millones de euros correspondientes a unas 1.200 ayudas, lo que supone el 60 % de las más de 2.000 solicitudes que han sido demandadas desde la ciudad autónoma.

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Los datos han sido dados a conocer este miércoles por el Ministerio de Economía con motivo de la visita a la ciudad del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha desarrollado una jornada de trabajo en Ceuta que ha incluido un encuentro con empresarios y sindicatos para conocer la situación por la crisis que atraviesa.

"Estas ayudas son un paso más para recuperar el pulso de la economía local", ha explicado a los periodistas el propio Carlos Cuerpo.

El ministro ha comenzado la jornada de trabajo a primera hora de la mañana con su asistencia a la firma de un convenio entre la Cámara de Comercio y la Secretaría de Estado de Comercio, y posteriormente ha mantenido una reunión con los empresarios, sindicatos y el Ejecutivo ceutí en la sede de la Delegación del Gobierno.

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En este encuentro ha conocido la situación de los distintos sectores económicos de la ciudad a raíz de la entrada masiva de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio.

Cuerpo también ha participado en la reunión del Comité Especializado de Situación junto a la ministra portavoz y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. EFE

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(foto) (vídeo)