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Carpe y Uriarte tienen muchas ganas de correr en un circuito que les "gusta mucho"

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Redacción deportes, 21 oct (EFE).- Los españoles Álvaro Carpe y Brian Uriarte, compañeros en el equipo KTM Ajo de Moto3, tienen muchas ganas de correr en un circuito como Phillip Island, que les "gusta mucho".

"Phillip Island es un circuito que me encanta", reconoce Álvaro Carpe en la nota de prensa de su equipo, en la que explica que "su trazado es muy divertido y las condiciones suelen ser bastante diferentes a las que estamos acostumbrados, lo que siempre lo hace especial".

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Y Carpe, quinto en la clasificación provisional del mundial con 191 puntos, recuerda que "esta temporada será la última que corramos allí", así que dice afrontar la carrera "aún más intensidad", pues señala que guarda "muy buenos recuerdos del año pasado", así que intentará "darlo todo" para conseguir otro buen resultado y despedirse "por todo lo alto".

Sólo ha deseado que el tiempo les acompañe, per afirma que, en cualquier caso, se adaptgarán alas condiciones que encuentren.

Su compañero de equipo, Brian Uriarte, por delante de él en la provisional del mundial con 203 puntos, agrega que tiene "muchas ganas de empezar en Phillip Island", un circuito en el que recuerda que corrió el año pasado y que le "gusta mucho".

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"Es una pena que lo hayan quitado del calendario, así que tendré que darlo todo para intentar hacer un buen trabajo", explica en la nota Uriarte, quien afirma haber tenido "algunas buenas carreras últimamente", por lo que dice sentirse "muy fuerte", y con ganas de "darlo todo en esta recta final de la temporada".

Brian Uriarte insiste en que quiere "trabajar duro" desde el primer momento para conseguir "una base sólida" para la carrera del domingo. EFE

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