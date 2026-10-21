Ayuso confirma que mantendrá una reunión con Milei este miércoles

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Madrid, 21 oct (EFE).- El Gobierno madrileño ha confirmado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá las 17 horas de este miércoles una reunión institucional con el presidente de Argentina, Javier Milei, si bien no ha informado de dónde tendrá lugar el encuentro.

Esta cita ya constaba en la agenda del viaje de Milei a España que facilitó el Gobierno argentino, pero desde la Comunidad de Madrid no la han confirmado hasta la mañana de este miércoles.

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Según trasladan a EFE fuentes del Ejecutivo regional, el acto tendrá "una cobertura oficial" y será la propia Comunidad la que "distribuirá información con los detalles de este encuentro" además de material gráfico y audiovisual.

La primera reunión entre Díaz Ayuso y Milei en la capital tuvo lugar en junio de 2024, cuando la presidenta autonómica concedió al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

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Aquel acto, que se produjo en un clima de fuerte tensión diplomática entre Argentina y España, se celebró en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, y en él Milei aludió veladamente a los casos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez al referirse a las "porosas manos de los políticos", sus hermanos o sus parejas.

Un año después, en el marco de la participación de Milei en el Madrid Economic Forum, Milei mantuvo otro encuentro con Díaz Ayuso, según informó entonces la Presidencia argentina.

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Y, en enero de este año, Milei recibió a Díaz Ayuso en la Casa Rosada durante una visita de la presidenta a Argentina.

Este miércoles, la agenda de Milei en Madrid incluye, además de la cita con Díaz Ayuso, su asistencia a un acto en la Universidad Rey Juan Carlos o una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada a Vox. EFE

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