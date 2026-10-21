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Avanzar en la cría en cautividad del visón europeo, clave para evitar su desaparición

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Toledo, 21 oct (EFE).- La situación del visón europeo es crítica y desarrollar su cría en cautividad es fundamental para impulsar la recuperación de las poblaciones salvajes y evitar con ello que la especie desaparezca de España, donde se estima que sobreviven poco más de 140 ejemplares en estado silvestre.

Actualmente, en España hay tres centros de cría de visón europeo, ubicados en Navarra, Lérida y Toledo. Este último, está gestionado por la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (Fieb), cuya directora, Adriana Rodríguez, ha explicado a EFE Verde las dificultades que entraña su reproducción en cautividad.

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Según el último censo publicado (con datos de 2022 aportados por las autonomías), en España sobreviven 142 ejemplares de visón europeo en la naturaleza y su área de distribución se limita a País Vasco, Navarra, La Rioja y el noreste de Castilla y León, en las provincias de Burgos y Soria.

Entre las causas que han llevado a la especie a estar en situación crítica (se catalogó como tal en 2018 en España) destacan la degradación de su hábitat (barreras fluviales, carreteras, contaminación del agua, etc.) y la invasión de visón americano, que le dobla en tamaño, mucho más agresivo y con el que compite por territorio y alimento.

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El visón americano llegó a Europa de la mano de la industria peletera y ha alcanzado el medio natural debido a escapes y sueltas ilegales desde las granjas implantadas para su cría.

Para tratar de revertir esta delicada situación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el equipo de trabajo creado específicamente para salvar de la extinción de la especie coordinan las actuaciones a nivel nacional.

Los trabajos se centran fundamentalmente en acciones sobre el terreno (por ejemplo, para recuperar hábitat y erradicar al visón americano) y en la cría en cautividad de ejemplares, tanto por monta natural como por inseminación artificial (sólo se realizan en el centro de Toledo).

"Guiados por el equipo de trabajo, en Fieb nos encargamos de obtener ejemplares que sean susceptibles de ser liberados al medio natural para que sirvan de apoyo a las poblaciones salvajes y aumentar el número de ejemplares que actualmente hay en la naturaleza", ha explicado Rodríguez.

Desde 2013, en las instalaciones de la fundación en Toledo han nacido más de 190 visones. EFE

(Foto) (Vídeo)

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