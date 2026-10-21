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Acusada en el caso de las filtraciones dice que altos cargos de Sanidad vasca la "intimidaron" para renunciar a la OPE

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La opositora acusada en el caso de las presuntas filtraciones en la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2016-2017 de Osakidetza ha denunciado que acabó renunciando a aquel proceso selectivo porque se sintió "intimidada" por altos cargos del Servicio Vasco de Salud que le reclamaron que diera ese paso, y que, posteriormente, le han hecho "la vida imposible" hasta que finalmente ha optado por pasar a la sanidad privada.

La acusada ha asegurado que "en ningún momento" recibió ayuda ni una "recomendación concreta" de su suegro respecto al examen, y que este no le filtró el examen. De hecho, ha afirmado que ni siquiera sabía que su suegro había participado en la elaboración de la prueba.

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Además, ha explicado que tras el examen fue convocada a una reunión con el director de Recursos Humanos de Osakidetza y con el secretario general del IVAP, en la que le dijeron que "había quejas de los opositores" por sospechas de una filtración ante los resultados de su examen en comparación con los de los otros 19 opositores.

La acusada ha añadido que en aquella reunión le advirtieron de que iba a abrirse un expediente, pero que si se retiraba de la oposición "seguiría teniendo trabajo" en Osakidetza porque dicha renuncia suponía "hacerles un favor".

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No obstante, ha señalado que esto no fue finalmente así, dado que aunque finalmente presentó su renuncia, posteriormente le hicieron "la vida imposible" desde "todos" los ámbitos de Osakidetza, hasta que finalmente ha acabado abandonando el Servicio Vasco de Salud para pasar a la sanidad privada.

"PÁNICO"

Sobre los motivos de su renuncia pese a que, según mantiene, en ningún momento cometiera irregularidad alguna, ha afirmado que tomó esa decisión por miedo. "Me agobié, me acojoné, me dio pánico la que se estaba liando", ha explicado, para añadir --en la misma línea-- que aquel encuentro fue "una encerrona" y que se sintió "intimidada"

Por otra parte, y al contrario que mantuvieron varios testigos en la primera jornada del juicio, ha asegurado que los méritos que tenía reconocidos para puntuar en la OPE alcanzaban el nivel "máximo".

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EuropaPress

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