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Urtasun acusa a Vox de "censura" por limitar las ayudas al cine en Castilla y León

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Valladolid, 20 oct (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado este martes a Vox de impulsar “más censura” después de que la Junta de Castilla y León haya limitado sus ayudas al cine a proyectos que no impliquen “adoctrinamiento ideológico”, “propaganda partidista” o “apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

“Esta es la política cultural de Vox: más censura. Hoy lo hacen en Castilla y León y mañana querrán hacerlo desde el Gobierno de España”, ha reaccionado Urtasun en sus redes sociales tras conocerse la nueva convocatoria de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Alberto Díaz Pico (Vox).

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El ministro ha asegurado que, “frente a la censura y el control ideológico”, defenderán “la libertad de creación” y ha llevado también su respuesta al terreno electoral al añadir: “También en las urnas”.

La polémica surge después de que la Consejería haya introducido este nuevo requisito en su convocatoria de subvenciones para financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes documentales y de ficción y pilotos de series de animación y televisión.

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Las bases establecen que los beneficiarios deberán desarrollar las actividades subvencionadas “con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general” y que los fondos no podrán destinarse a actuaciones que impliquen “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

La convocatoria, a la que se puede optar hasta el 3 de noviembre, está dotada con un total de 325.000 euros, la misma cuantía que en 2025, con un máximo de 60.000 euros por proyecto.

También ha reaccionado el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien ha cuestionado el alcance de la nueva cláusula y ha acusado a Vox de poner en cuestión la libertad de expresión y creación artística.

“¿Y quién decide qué es adoctrinar? ¿Hablar de igualdad, feminismo, diversidad o memoria democrática?”, se ha preguntado Martínez en una publicación en sus redes sociales, para quien “el riesgo es que pretendan revisar la Constitución artículo por artículo hasta adaptarla a su pensamiento único”.

El dirigente socialista ha extendido sus críticas al PP, socio de Vox en el Gobierno autonómico, al considerar que permanece “callado o cómplice” ante la decisión de la Consejería de Cultura.

“Los tiempos de censura, el blanco y negro y el NO-DO pertenecen a un pasado al que no debemos regresar”, ha añadido Martínez, quien ha defendido “frente a cualquier intento de censura” la libertad de “crear, pensar y expresarnos”.EFE

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