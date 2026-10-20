Urtasun acusa a Vox de "censura" por limitar las ayudas al cine en Castilla y León

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Valladolid, 20 oct (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado este martes a Vox de impulsar “más censura” después de que la Junta de Castilla y León haya limitado sus ayudas al cine a proyectos que no impliquen “adoctrinamiento ideológico”, “propaganda partidista” o “apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

“Esta es la política cultural de Vox: más censura. Hoy lo hacen en Castilla y León y mañana querrán hacerlo desde el Gobierno de España”, ha reaccionado Urtasun en sus redes sociales tras conocerse la nueva convocatoria de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Alberto Díaz Pico (Vox).

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El ministro ha asegurado que, “frente a la censura y el control ideológico”, defenderán “la libertad de creación” y ha llevado también su respuesta al terreno electoral al añadir: “También en las urnas”.

La polémica surge después de que la Consejería haya introducido este nuevo requisito en su convocatoria de subvenciones para financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes documentales y de ficción y pilotos de series de animación y televisión.

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Las bases establecen que los beneficiarios deberán desarrollar las actividades subvencionadas “con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general” y que los fondos no podrán destinarse a actuaciones que impliquen “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

La convocatoria, a la que se puede optar hasta el 3 de noviembre, está dotada con un total de 325.000 euros, la misma cuantía que en 2025, con un máximo de 60.000 euros por proyecto.

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También ha reaccionado el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, quien ha cuestionado el alcance de la nueva cláusula y ha acusado a Vox de poner en cuestión la libertad de expresión y creación artística.

“¿Y quién decide qué es adoctrinar? ¿Hablar de igualdad, feminismo, diversidad o memoria democrática?”, se ha preguntado Martínez en una publicación en sus redes sociales, para quien “el riesgo es que pretendan revisar la Constitución artículo por artículo hasta adaptarla a su pensamiento único”.

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El dirigente socialista ha extendido sus críticas al PP, socio de Vox en el Gobierno autonómico, al considerar que permanece “callado o cómplice” ante la decisión de la Consejería de Cultura.

“Los tiempos de censura, el blanco y negro y el NO-DO pertenecen a un pasado al que no debemos regresar”, ha añadido Martínez, quien ha defendido “frente a cualquier intento de censura” la libertad de “crear, pensar y expresarnos”.EFE

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