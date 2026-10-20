Temas del día de EFE España del miércoles 21 de octubre de 2026

Guardar

LEY NIETOS

Madrid - El Pleno del Tribunal Constitucional decide sobre la admisión a trámite del recurso del Defensor del Pueblo contra la resolución del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la conocida como ley de nietos.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Madrid - La apertura del plazo para que los partidos presenten sus candidaturas a las elecciones del 29N marca la cuenta atrás de las negociaciones para los puestos que faltan por designar en algunas formaciones, en especial las que concurren en coalición o sopesan pactos para no competir, como el PP y Vox en el Senado.

PUBLICIDAD

(Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA ARGENTINA

Madrid - En plena precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, este miércoles viaja de nuevo a España el presidente argentino, Javier Milei, que tiene previsto en su agenda participar en varios foros económicos, reunirse con la Fundación Disenso -vinculada a Vox- y con Isabel Díaz Ayuso aunque la Comunidad de Madrid aún no ha confirmado que vaya a producirse ese encuentro.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MEDIOAMBIENTE AGUA

Madrid - Las lluvias torrenciales como las de esta semana y sequías recurrentes convierten la gestión hídrica en España en un enorme desafío. En vísperas de las elecciones generales, expertos consultados por EFE lanzan sus propuestas para mejorarla, con iniciativas que van desde un pacto de Estado por el agua y más obra hidráulica hasta un mayor control de cultivos nada o poco sostenibles.

PUBLICIDAD

(Texto) (Fototeca)

CIRUGÍA ROBÓTICA

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - El Hospital de Bellvitge ha completado con éxito el primer trasplante renal robótico de Europa a través de una sola incisión, que se ha llevado a cabo con un donante vivo.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ALANA S.PORTERO

Sevilla - "La Guerra Civil es el gran fantasma español, que se nos aparece una y otra vez y nos reclama algo porque no todo está reparado", ha dicho la escritora Alana S. Portero (Madrid, 1978) en la presentación de su novela 'Cosamala' (Seix Barral) en los escenarios que la inspiraron, en el pueblo sevillano de Guillena.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DOLORES REDONDO (Entrevista)

Madrid - Dolores Redondo regresa a las librerías, pero esta vez de forma distinta. En 'Todas las noches, todas las ciudades', Redondo abandona el Baztán, Elizondo y ese entorno rural que la ha caracterizado desde 'El guardián invisible'. Carla P. Gumbau

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Inicio del plazo de presentación de candidaturas

09:00h.- Palma.- DEBATE BALEARES.- Segunda jornada del último Debate de Política General de la legislatura. Parlament. (Texto) (Foto)

09:30h.- Sevilla.- ELECCIONES PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto de precampaña electoral sobre vivienda. Restaurante Abades Triana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

09:45h.- Madrid.- ESPAÑA ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en un encuentro en su honor organizado por el think tank Nueva Economía Fórum. Real Casino Gran Círculo de Madrid. (Alcalá, 15).

10:00h.- Madrid.- CIUDADES AUTÓNOMAS.- Los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, intervienen en el Foro ABC. Josefa Valcárcel 40 bis. (Texto)

12:00h.- A Coruña.- PARTIDOS VOX.- Acto de Vox con la presencia de su presidente, Santiago Abascal, y la convocatoria de una movilización en contra del partido. Praza de María Pita.

13:00h.- Madrid.- ESPAÑA ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, mantiene un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto, en la Universidad Rey Juan Carlos. A las 14:00 disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca. Campus de Vicálvaro.

14:00h.- Madrid.- POLÍTICA CONGRESO.- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviene en un almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Madrid.- VOX MILEI.- El presidente argentino, Javier Milei, se reúne con Fundación Disenso, vinculada a Vox. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Burgos.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa en un acto de precampaña electoral junto al secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez. Fórum Evolución. Paseo Sierra de Atapuerca, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Avilés (Asturias).- ELECCIONES GENERALES.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto público en Avilés. Plaza de Camposagrado. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Lloret de Mar (Girona).- FORO TURISMO.- La IA es el eje de una nueva edición del foro de turismo BTM Hotel Guitart Central Park. Constantí Ribalaigua, 7. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:15h.- Zaragoza.- TURESPAÑA CONVENCIÓN.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chjueca, inauguran la VI Convención Turespaña. Palacio de Congresos. (Texto) (Foto)

10:00h.- Muskiz (Bizkaia).- PETRONOR SINDICATOS.- Los sindicatos ELA, CCOO, UGT, LAB y ESK anuncian varias jornadas de movilización en Petronor.

10:00h.- Madrid.- DURO FELGUERA.- La Audiencia Nacional continúa el juicio a la excúpula de Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por una supuesta trama de sobornos a funcionarios públicos de Venezuela para la construcción de una central termoeléctrica en aquel país. C/García Gutiérrez.10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- ELECTRICIDAD FRAUDE.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra empresas comercializadoras de electricidad por estafa 61 millones de euros a Naturgy, Repsol y Endesa. c/Límite s/n.

11:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El INE publica la estadística de indicadores urbanos en su edición de 2025-2026. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SECTORES INDUSTRIA.- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, participa en una mesa sobre campeones industriales europeos en la jornada organizada por Diálogo. Paseo del Prado, 36.

12:00h.- Madrid.- MOTOR EMISIONES.- Fundación Repsol organiza, junto con Sernauto, Faconauto, la Universidad Politécnica de Madrid, y con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT) un encuentro sobre el impacto de la renovación del parque en emisiones, seguridad vial y economía. Auditorio El Beatriz. Calle José Ortega y Gasset, 29.

18:00h.- Barcelona.- EMPRESAS PUIG.- La multinacional de fragancias Puig da a conocer datos de ventas hasta septiembre.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Zaragoza.- SEGURIDAD VIAL.- Inauguración de la segunda edición de la Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la moto con la participación de José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Pere Navarro, director general de Tráfico, y José Correia, presidente de ANESDOR. Mobility City.

09:00h.- Castellón de la Plana.- TRIBUNALES CASTELLÓN.- Tercera jornada del juicio contra seis personas acusadas de difundir un bulo y atribuir a distintas autoridades con informaciones falsas su participación en una organización de pederastia, en la que están citados como testigos el expresident de la Generalitat Francisco Camps, la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Ciudad de la Justicia.

10:00h.- Madrid.- JUICIO ROBOS.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a ocho miembros de una banda criminal que se encargaba robar casas y ensañarse con sus víctimas, ante lo que la Fiscalía ha solicitado penas de entre 25 y 49 años de prisión. Audiencia Provincial. (Texto)

12:20h.- León.- CIBERSEGURIDAD ENCUENTRO.- El ministro Óscar López interviene en la 20 edición de ENISE, el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información que acoge León. Palacio de Exposiciones. (Texto) (Foto)

12:45h.- Madrid.- AGOGADOS PROTESTA.- La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) ha convocado una concentración (desde las 12:45 horas a las 15.00 h.) ante la sede de lo Social de los Tribunales de Instancia para denunciar retrasos en estos órganos y reclamar medios materiales y personales Plaza de los Cubos. C/Princesa,5 (Texto)

SOCIEDAD

11:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES.- El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, ofrece una rueda de prensa. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN.- Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, distinguidos con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, inauguran una exposición fruto de una actividad educativa de estudiantes de primaria. Fábrica de Armas de La Vega. (Foto)(Vídeo)

11:00h.- Valencia.- DANA VALENCIA.- Representantes de la Associació de Víctimes de la dana 29 d’Octubre de 2024 analizan los últimos episodios de lluvias, hacen balance de los dos años transcurridos desde las riadas que dejaron 233 víctimas mortales y presentan los actos del segundo aniversario de esta catástrofe. C/ Historiador Chabás, 2. (Texto)

11:00h.- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- CIRUGÍA ROBÓTICA.- El Hospital de Bellvitge presenta el primer trasplante renal robótico de Europa a través de una sola incisión. Hospital de Bellvitge. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- PREMIOS ECOVIDRIO.- Entrega de galardones en la XXVII edición de los Premios Ecovidrio. C/Juan Hurtado de Mendoza 4.

12:00h.- Alicante.- CUMBRE IBEROAMERICANA.- La ciudad de Alicante acoge tres conferencias sobre Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior en el marco de la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- TELEVISIÓN AUDIENCIAS.- El presidente de Mediaset España, Mario Rodríguez, y expertos del sector audiovisual participan en el evento ‘Medición de audiencias en el ecosistema digital: transparencia, comparabilidad y pluralismo en la aplicación del artículo 24 de la EMFA’ organizado por la CNMC. C/ Barquillo, 5.

15:00h.- Playa de las Américas (Tenerife).- CIENCIA STARMUS.- El festival científico Starmus reúne en su tercera jornada de conferencias a uno de los líderes mundiales en computación cuántica y tres premios Nobel: el físico español Ignacio Cirac, la neurocientífica noruega May-Britt Moser, el físico francés Serge Haroche y el astrónomo suizo Michel Mayor. Pirámide de Arona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN.- Rueda de prensa de Kenichi Yoda, presidente de Studio Ghibli, que ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:50h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- Llegan a Oviedo Lene Krøl Andersen, directora ejecutiva de NordGen y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Hotel de la Reconquista. (Foto)(Vídeo)

19:30h.- Avilés (Asturias).- PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN.- El presidente de Studio Ghibli, Kenichi Yoda, y su director de Operaciones, Kiyofumi Nakajima, mantienen un encuentro con el público con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 a este estudio de cine de animación japonés. Centro Niemeyer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:40h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN.- Llegan a Oviedo Nils Kristen Sandtrøen, ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL.- El jurado falla el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2026, que otorga el Ministerio de Cultura.

09:30h.- Madrid.- FESTIVAL LITERATURA.- Presentación de la 18 edición del Festival Eñe, que se celebrará del 4 al 30 de noviembre en Madrid y Málaga, con la poesía como tema central y Polonia como país invitado. Café Gijón. Paseo de Recoletos, 21.

10:00h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN TIBURONES.- Presentación de la nueva exposición del Cosmocaixa 'Tiburones, los guardianes de los océanos'. Cosmocaixa. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- MODA 080.- Segunda jornada de desfiles en la 080 con arranque del festival paralelo de música, moda y podcast PLEC. Marina Port Vell y Tinglados (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- CINE ASIÁTICO.- La directora del Asian Film Festival de Barcelona, Menene Gras Balaguer, presenta su programación para el certamen que tendrá lugar del 22 de octubre al 1 de noviembre. Cines Girona. (Texto)

11:00h.- Vitoria.- PREMIOS LITERATURA.- El viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, anuncia los ganadores de los últimos cuatro premios Euskadi de Literatura 2026 que faltan por conocerse y que corresponden a las categorías de Literatura en Castellano, Traducción Literaria al Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano. Centro Cultural Montehernoso. (Texto) (Foto)

11:00h.- Gijón.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- El novelista inglés Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, participa en un encuentro con estudiantes y docentes que han participado en el programa 'Toma la palabra'. IES Doña Jimena. (Texto) (Foto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- La Granja de San Ildefonso (Segovia).- REAL ACADEMIA.- El rey Felipe VI preside la reunión del Patronato de la Fundación Pro Real Academia Española, que se reúne en el Real Sitio de San Ildefonso. Palacio Real. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- PAU CASALS.- El Palau Robert acoge la exposición, 'Pau Casals, música per la pau', que es podrá visitar hasta el 10 de enero, reivindica la figura del músico y subraya su legado. Palau Robert. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- CHICOS DEL CORO.- 'Casting' final para completar el elenco en Barcelona de la nueva producción del musical 'Los Chicos del Coro'. Teatro Apolo. (Texto)

12:00h.- Getafe.- GETAFE NEGRO.- Entrega del XVII premio José Luis Sampedro al escritor y periodista Juan José Millás en el marco del festival de novela poliáca Getafe Negro. Espacio Mercado de Getafe.

16:45h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- El novelista inglés Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras, ofrece una rueda de prensa. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- León.- LITERATURA PREMIOS.- El cantautor Joan Manuel Serrat ofrece una rueda de prensa antes de recibir el XXIV Premio Leteo en León. Ayuntamiento de San Marcelo. (Texto) (Foto)

19:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES.- El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, mantiene un encuentro moderado por el director del Real Instituto Elcano, Charles Powell. Biblioteca del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Sevilla.- MARÍA DEL MONTE.- La cantante María del Monte presenta su libro 'Si el corazón se equivoca, se le perdona' junto al periodista Carlos Herrera. Teatro de la Fundación Cajasol. C/ Chicarreros, 1.

20:30h.- Gijón (Asturias).- PREMIOS PRINCESA ARTES.- La cantante Patti Smith ofrece un segundo concierto en Asturias con motivo de la concesión del Premio Princesa de las Artes. Palacio de los Deportes de la Guía 'Presidente Adolfo Suárez'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

pamp-slp-ra/jls

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245