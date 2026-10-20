Relevos en seis delegaciones del Gobierno tras la configuración de listas electorales

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Madrid, 20 oct (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros relevos en seis Delegaciones del Gobierno, ya sus hasta ahora titulares tienen que ser sustituidos al estar incluidos en las listas socialistas para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Los nombramientos han tenido lugar en Cataluña, José Crespín; Andalucía, Isabel Mayo; Asturias, Cecilia Pérez; en la Comunitat Valenciana, Rogelio Llanes; en Aragón, Noelia Herrero y en Extremadura, María Teresa Macías.

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José Crespín, hasta ahora subdelegado del Gobierno en Lleida, sustituirá como delegado del Gobierno en Cataluña a Carlos Prieto, que forma parte de las listas del PSC, un nombramiento que ya ha sido publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y con plaza de funcionario de nivel A en la Diputación de Barcelona, Crespín ha sido subdelegado del Gobierno en Lleida desde 2018. Anteriormente fue jefe de Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Lleida.

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En Andalucía, Isabel Mayo sustituye a Pedro Fernández, quien ha dimitido para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la lista del PSOE para el Senado en Granada.

Mayo, que fue subdelegada del Gobierno en Sevilla en funciones desde febrero de 2023 a enero 2024, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y hasta su nombramiento ha sido secretaria general de la Delegación del Ejecutivo central en Andalucía.

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Nacida en París en 1970, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y Posgrado Universitario de Experto en Administración Pública. Es funcionaria del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Fue viceconsejera de Justicia e Interior entre julio de 2017 y enero de 2019, entre otros cargos.

En la actualidad, era la secretaria general de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

La hasta ahora alcaldesa de Franco, Cecilia Pérez, va a ser la nueva delegada del Gobierno en Asturias, en sustitución de Adriana Lastra, que será la cabeza de lista de los socialistas asturianos al Congreso en las elecciones.

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Diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Administración Y Dirección de Empresas, Pérez ha sido alcaldesa desde 2003 y es también presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, cargos de los que deberá dimitir para su nuevo cargo.

Roger Llanes, el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que sustituye a Pilar Bernabé, es ingeniero agrónomo y hasta ahora, director de la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas del Comisionado Especial para la Reparación de los Daños Causados por la DANA del Gobierno.

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Funcionario de la Administración Pública, suma más de 30 años de experiencia en infraestructuras rurales, sistemas de regadío y política agrícola, además de haber ocupado otros cargos en el Gobierno de Ximo Puig en la Comunitat.

La hasta ahora número dos en la Delegación del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, ha sido nombrada nueva delegada en sustitución de Ferando Beltrán, cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Zaragoza.

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Funcionaria desde abril de 2016, es licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza; doctora en Ciencias de la Salud, la actividad física y el deporte por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), y tiene el título de Especialista en contabilidad y Auditoría de las Administraciones Públicas Territoriales por la Universidad de Zaragoza.

Por último, María Teresa Macías Mateos ha sido nombrada delegada del Gobierno en Extremadura en sustitución de José Luis Quintana Álvarez, que será candidato al Senado del PSOE por la provincia de Badajoz.

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Macías (Calamonte, 1975) es ingeniera Técnica Agrícola y funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura desde el año 2001.

Cuenta con una amplia trayectoria política en los ámbitos local, autonómico y nacional, pues entre otros caros, ha sido concejala en el Ayuntamiento de Calamonte entre 2003 y 2015, diputada en la Asamblea de Extremadura entre 2015 y 2019, ha sido senadora por la circunscripción de Badajoz desde la XII legislatura hasta la actualidad. EFE

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