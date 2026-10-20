La visita del papa a España generó un impacto económico de casi 140 millones de euros

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Madrid, 20 oct (EFE).- La visita del papa León XIV a España, que tuvo lugar del 6 al 9 de junio, ha generado un beneficio de 139,48 millones de euros, según el informe elaborado por la consultora EY España sobre el impacto económico que supuso organizar la visita del pontífice.

En rueda de prensa, el coordinador general adjunto de la visita, Fernando Giménez Barriocanal, ha explicado además que el coste ha sido de 29,3 millones de euros entre las cuatro sedes de la visita en la que el pontífice recorrió 2.500 kilómetros con etapas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

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Esta visita del papa, que ha contado con 2,31 millones de asistentes, ha generado además 3.080 empleos a tiempo completo y de cada euro de valor añadido bruto generado directamente por la visita se tradujo en 2,48 euros de impacto total en la economía española. EFE