La CEOE pide intensificar los controles de las bajas comunes para reducir el absentismo

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Pamplona, 20 oct (EFE).- La patronal española ha abogado este martes por intensificar los controles sobre las bajas laborales por contingencia común para intentar reducir unos índices de absentismo que considera "abrumadores".

La directora del Área de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, ponente del Foro de Absentismo Laboral organizado por la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), ha señalado que en 2025 han faltado a trabajar 1.700.000 personas diariamente en España, de las que 1.500.000 han sido incapacidades temporales por contingencias comunes.

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Santos ha destacado a los medios de comunicación que en España se registraron 9.200.000 bajas en 2025, un 7,2 % de la población activa, sin contar permisos ni excedencias (un 7,4 % en Navarra).

"Primero tenemos un problema de salud, es decir, si hay listas de espera, si hay déficit de recursos, todo esto lo que acaba provocando es que el trabajador no se cura en el tiempo en que se tiene que curar", ha afirmado Santos, quien ha calculado que este absentismo supone un gasto de 33.000 millones de euros en España, de los que 16.000 los paga la Seguridad Social y 17.000, las empresas.

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Santos ha señalado que se ha identificado a "trabajadores repetidores" o "hiperfrecuentadores" en algunas instituciones públicas. Según la AIReF, que toma también datos del sector público, un 25% de los trabajadores acumula el 55% de las bajas. Por ello, ha defendido intensificar los controles, "dejando fuera enfermos crónicos y enfermos graves o muy graves e intensificando el control en las otras enfermedades".

Por su parte, el presidente de la CEN, Manuel Piquer, ha reclamado tomar medidas "para reducir unos índices que son abrumadores y que están afectando gravemente a la competitividad de las empresas". Ha reconocido que, al hablar de absentismo, a veces se incluyen permisos retribuidos que no lo son, aunque ha subrayado la preocupación por las bajas por contingencias comunes, principalmente por problemas musculoesqueléticos y de salud mental.

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Piquer ha asegurado que las listas de espera también afectan a Navarra y ha defendido afrontar el problema "desde abajo", desde la atención del médico de familia hasta la tramitación por el INSS y la empresa. "Son muchos los actores en esta película y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar estos índices", ha indicado.

Ha añadido que el absentismo afecta "de forma notable" a la competitividad, porque se pierden muchas horas de trabajo que en algunos casos no se pueden sustituir. Ha destacado el impacto en la pequeña y mediana empresa, que "no tiene esa capacidad normalmente de sustitución", y ha señalado que "todos los actores somos culpables, entre comillas".

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Piquer ha criticado que el Gobierno de Navarra estaba comprometido a llegar a acuerdos con las mutuas patronales, pero "no hay manera de arrancar eso". No obstante, ha evitado responsabilizar al Ejecutivo foral y ha defendido que "somos corresponsables todos" y que hay que dar pasos para mejorar unos índices que considera "abrumadores". EFE