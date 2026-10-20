Hugo Cuenca: "Cada vez me estoy sintiendo mejor"

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Vigo, 20 oct (EFE).-El internacional paraguayo Hugo Cuenca no escondió su satisfacción por haber disfrutado de su primera titularidad con el Celta Fortuna, en el último partido de LaLiga Hypermotion contra el CD Tenerife.

“Voy poco a poco cogiendo ritmo de partidos. Tuve una mala racha, digamos que no venía jugando mucho, pero ahora estoy ganando minutos y cada vez me estoy sintiendo mejor”, comentó el centrocampista.

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El futbolista llegó este verano al equipo dirigido por Fredi Álvarez cedido desde el Genova CFC, aunque la entidad gallega se ha guardado una opción de compra sus derechos federativos al finalizar el presente curso liguero.

“Tendríamos que haber ganado. Pudimos haber aprovechado mejor las ocasiones que tuvimos, tuvimos varias chances que pudieron ir mejor, pero seguiremos trabajando para que llegue la victoria”, dijo sobre el empate ante el conjunto tinerfeño.

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En lo que va de campeonato, Hugo Cuenca ha disputado 310 minutos repartidos en siete partidos, de los cuales dos arrancó como titular. EFE

dmg/apa