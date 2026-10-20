Hallan muerto a un agricultor en la marjal de Pego-Oliva tras las inundaciones de la dana

València, 20 oct (EFE).- Los servicios de rescate han hallado el cadáver de un agricultor en la marjal de Pego-Oliva, una de las zonas más dañadas por las inundaciones de la dana Adam, y se investiga si esta muerte está relacionada con ese episodio de lluvias torrenciales, han confirmado a EFE fuentes conocedoras del caso. EFE

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