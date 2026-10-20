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Feijóo mantiene a la diputada Ana Vázquez como cabeza de lista por Ourense tras la polémica por el gas pimienta

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El PP ha cerrado sus cabezas de lista en Galicia y los ha hecho públicos este martes: junto a Miguel Tellado, secretario general del partido y quien ya había sido confirmado como cabeza de cartel por A Coruña, repetirán Francisco Conde por Lugo y Ana Vázquez, en el foco en las últimas semanas por el episodio del gas pimienta en el Congreso, por Ourense.

La principal novedad en los cabezas de lista gallegos del PP llega en la provincia de Pontevedra, donde Julio García Comesaña, quien fuera consejero de Sanidad con Alberto Núñez Feijóo, y ejercía ahora de secretario en la Mesa del Parlamento de Galicia, ocupará el puesto 1 de la candidatura a la Cámara Baja.

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"Todos ellos trabajarán sin descanso para que Galicia sea el motor de cambio que llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España", ha trasladado el PPdeG.

ANA VÁZQUEZ SIGUE COMO 'NÚMERO UNO' DEL PP GALLEGO

Feijóo ha confirmado que Ana Vázquez, que ocupa un escaño en el Congreso desde el año 2000, volverá a encabezar la lista del PP por la provincia de Ourense, como ya hizo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

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En las últimas semanas ha estado en el foco informativo por exhibir un bote de gas pimienta en una sesión de control del Congreso. De hecho, fue obligada a desalojar el Salón de Plenos al considerarse el espray como un arma cuya tenencia prohíbe el Reglamento. Una semana después del incidente, la Mesa del Congreso abrió expediente informativo y sancionador a la diputada del PP. Sin embargo al final se archivó la sanción que se le iba a imponer debido a la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones.

El PP gallego ha destacado el perfil de Ana Vázquez, que en los últimos años ha ejercicio como portavoz de Interior del PP en el Congreso. "Coraje y valentía para luchar por la seguridad de todos los gallegos y españoles", ha subrayado.

DOS EXCONSEJEROS DE FEIJÓO POR LUGO Y POR PONTEVEDRA

Asimismo, el presidente del PP volverá a contar por la provincia de Lugo con Francisco Conde, que ya encabezó esa circunscripción en las generales de hace tres años.

Conde es una persona de la máxima confianza del líder del PP. De hecho, llegó a ser vicepresidente de la Xunta de Galicia y consejero de Economía en los gobiernos de Feijóo cuando estaba al frente del Gobierno gallego.

La principal novedad de la lista gallega es la incorporación del exconsejero de Sanidad Julio García Comesaña como 'número uno' por Pontevedra. Hace tres años esa lista la encabezó la exministra Ana Pastor, que dejó en 2024 la política activa.

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EuropaPress

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