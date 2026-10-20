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Feijóo cree que el TC no se atreverá a dictar una resolución "injusta" sobre la 'ley de nietos', sería un "disparate"

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que el Tribunal Constitucional no se "atreverá a sabiendas" a dictar una resolución "injusta" sobre la llamada 'ley de nietos", tras el recurso presentado por el Defensor del Pueblo tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos'. A su entender, "no se va a atrever a hacer un disparate de esta naturaleza".

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que el Tribunal Supremo ha sido "muy claro" en sus pronunciamientos sobre este asunto y es una institución "muy sólida", igual que la Junta Electoral Central (JEC).

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"Y entiendo yo que el Constitucional no va a ir no solamente contra el Tribunal Supremo y la Junta Electoral, sino que no va a ir contra los principios y la jerarquía de las normas", ha subrayado, para añadir que una instrucción de un director general "no puede en ningún caso modificar una ley" como, a su juicio, ocurre en este caso.

Ante la posibilidad de que el PSOE pueda impugnar la elecciones, Feijóo ha señalado que en ese caso tanto el Supremo como la JEC se han pronunciado y, por lo tanto, dirán lo mismo que están diciendo ahora. "Yo no veo riesgo en este asunto", ha manifestado, para añadir que es el jefe del Ejecutivo el que ha convocado las elecciones. "Yo no le veo riesgo a este tema, me parece que nadie se atreverá en España a dictar una resolución manifiestamente injusta, contraria a derecho, contraria a jerarquía normativa, contraria a las dos resoluciones del Supremo, contraria a la Junta Electoral Central", ha resaltado, para añadir considera que el TC "no se va a atrever a hacer un disparate de esta naturaleza".

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Al ser preguntado si el PP revocará las nacionalizaciones masivas y separará la nacionalización del derecho al voto, el líder del PP se ha mostrado partidario de actuar por ese camino y ha añadido que va a fortalecer los requisitos para tener un pasaporte español, algo que, según ha dicho, no significa que eso conlleve inmediatamente el derecho al voto.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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