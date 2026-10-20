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Emilio Delgado (Frente Amplio) asegura que Mónica García "va a estar donde quiere estar"

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Madrid, 20 oct (EFE).- El cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, ha afirmado este martes que la ministra de Sanidad, Mónica García, que no irá en la candidatura al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre y se centrará en las autonómicas de 2027, "va a estar donde quiere estar".

Delgado ha destacado en una entrevista en Radiocable recogida por EFE que su compañera en Más Madrid, con la que ha dicho está de acuerdo en el "90 por ciento de las cosas" y mantiene una relación "normal", ha dado un paso al lado "de manera muy generosa" y ha planteado que "su sitio está en otro lado".

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"Va a estar donde quiere estar y, desde luego, va a contar con todo mi apoyo", ha resaltado el candidato de Frente Amplio, quien finalmente llevará como número dos por Madrid a la actual diputada nacional Tesh Sidi.

Ha pedido "desdramatizar" los conflictos internos y, sobre la confección de las listas electorales completas entre las distintas fuerzas que concurrirán a los comicios con Frente Amplio, ha asegurado que hay voluntad de ser "todo lo pragmático que se deba y que se pueda".

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Delgado, que ha señalado que esta tarde está convocada una reunión para hablar de las candidaturas, ha vuelto a apelar a las izquierdas a no quedarse en las "arenas movedizas de la nostalgia" por no haber conseguido un pacto global de unidad para las elecciones del 29 de noviembre.

"Es la hora de unir a la gente (...), que no nos perdonaría que nos enfangáramos en discusiones estériles", ha subrayado, tras lo que ha avisado: "La desafección es un lujo que no nos podemos permitir".

Ha recalcado que quedan 40 días para evitar la "involución democrática" en el país y ha incidido en que es fundamental aprovecharlos para explicar a los ciudadanos que se puede tener una España "infinitamente mejor" a la actual y a la que propone la derecha para empujarla a "50 años atrás". EFE

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