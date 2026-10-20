Elena Medel reflexiona sobre la meritocracia y el abuso de poder en su nueva novela

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Julia García González

Madrid, 20 oct (EFE).-Tras el éxito de su novela 'Las Maravillas'(2020), la poeta y narradora Elena Medel vuelve con ‘Todos mis pecados y la mitad de mi dolor’, un libro en el que reflexiona sobre la meritocracia y el abuso de poder en el ámbito universitario.

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Una meritocracia que ha vivido un cambio de paradigma desde el año 2004 -año en el que está ambientada la novela- hasta la actualidad, ya que, según considera la autora, "la gente joven ha crecido con el mensaje devastador de que da igual que te esfuerces porque hay componentes que no dependen de ti y que tienen que ver más con tu clase social", subraya en una entrevista con EFE.

Por ello, Medel (Córdoba, 1985), ganadora del premio Loewe de poesía joven por 'Chatterton'(2014), afirma que está viviendo las movilizaciones sociales en España "con mucha ilusión", porque "los jóvenes están demostrando que tienen esperanza y voluntad de seguir luchando", añade.

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La autora presenta una novela coral con un protagonista, Don Jesús Guzmán Espinosa, catedrático a punto de la jubilación, y con un amplio elenco de personajes que le rodean, para explorar la ambición, el poder, y cómo el esfuerzo queda relegado a un segundo plano cuando la clase social se impone.

La elección de ambientar la historia en 2004 responde al interés de Medel por “contar cierta transformación en la sociedad española a comienzos del siglo”, así como por mostrar la “voluntad de cambio”, en unos años marcados por el 11M, el desastre del Prestige o las manifestaciones de la guerra de Irak.

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Asimismo, Medel señala el año 2008 como “el año del comienzo de esa crisis en la que se dinamitó la idea de ascenso social y de meritocracia”, momento que la autora elige como año de licenciatura de Estefanía, uno de los personajes principales.

“Cuando se habla de la gente más joven, me parece que han crecido con el mensaje devastador de que da igual que te esfuerces porque hay componentes que no dependen de ti y tienen que ver con tu clase social”, denuncia.

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“Una de las cuestiones sobre las que quería pensar en esta novela era cuál es el lugar que el trabajo ocupa en nuestra vida”, dice Medel.

Por ello, el personaje del catedrático “es alguien que no quiere jubilarse porque implica perder todo lo que conoce: su despacho, su posición, ese poder para dar una beca, para dar una plaza o para negarla. El trabajo ha fagocitado nuestras vidas y es algo que ya creo que hemos asumido. Hemos entendido que es la dinámica a la que nos tenemos que someter”, sostiene.

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'Todos mis pecados y la mitad de mi dolor', publicado por Seix Barral, es una novela social y coral con múltiples estilos y con un poema ‘El Infiel’, de Lord Byron, que vertebra la obra y resuena entre sus páginas.

La poeta y editora destaca el reto que supuso para ella que el lector “mantuviera el interés en su lectura”, y conseguir que el poema de Byron "no se fuera comiendo el texto, que guiara al lector, pero que el libro tuviese vida por sí mismo”.

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“Me gustaba esa idea de jugar con los posibles lenguajes que están dentro de la novela, y ahí tenía que hacer un trabajo de ensamblaje para levantar un mundo que no existía hasta que tú te lo inventaste”, concluye la autora.EFE

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