El turco Toprak Razgatlioglu será baja por lesión para el resto de la temporada

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZR M 1 V4) se perderá el resto de la temporada del campeonato del mundo de MotoGP al sufrir una lesión por la que será intervenido quirúrgicamente el próximo 26 de octubre, tras someterse a exámenes médicos adicionales en Milán.

Razgatlıoğlu será operado de la lesión sufrida en su caída en Mandalika (Indonesia), lo que le obliga a perderse el resto de la temporada, y será el piloto de pruebas de Yamaha, el español Augusto Fernández, quien lo reemplace en las próximas carreras.

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"Estoy muy decepcionado por perderme el Gran Premio de Australia", reconoce Toprak Razgatlioglu en la nota de prensa de su equipo, en la que afirma que "Phillip Island es uno de mis circuitos favoritos" por ser un trazado en el que vivió momentos muy especiales en Superbike y estaba ilusionado "con la oportunidad de correr con la moto de MotoGP", por lo que le resulta una situación "difícil de aceptar".

El director del equipo, el italiano Gino Borsoi siente la ausencia de su piloto pues sabía de su deseo de correr en Phillip Island, por lo que dice que es "decepcionante" que esta lesión le impida continuar su adaptación a MotoGP, pero reconoce que "la salud es lo primero y lo apoyaremos durante su recuperación".

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De Augusto Fernández destaca que "conoce bien la moto", por lo que asegura trabajarán para "aprovechar al máximo esta oportunidad". EFE