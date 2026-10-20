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El IBEX cae el 0,32 %, por debajo de los 19.000 puntos, pendiente de resultados y Europa

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Madrid, 20 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una caída del 0,32 % que la sitúa por debajo de los 19.000 puntos, en una jornada en la que la atención estará puesta en los resultados, las tecnológicas, en las tensiones en Irán y en la situación política y social de Europa, sobre todo en Francia.

En la apertura, el IBEX 35, el principal selectivo español, cotiza en los 18.979,3 puntos tras descender ese 0,32 %. Las ganancias del año se reducen al 9,68 %.

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En otros mercados, el euro sube y se cambia a 1,123 dólares, mientras que el precio de crudo brent baja un leve 0,02 %, hasta los 109,57 dólares, pendiente de las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán. EFE

(Foto)(Vídeo)

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