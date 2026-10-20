El Festival de Cádiz celebrará el legado de Falla con 35 conciertos y 20 estrenos

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Cádiz, 20 oct (EFE).- El Festival de Cádiz de Música Española celebrará su vigésima cuarta edición del 13 al 23 de noviembre con 35 conciertos y 20 estrenos, en una programación que revisará el legado de Manuel de Falla con propuestas que conectan su obra con el flamenco, el jazz, la música popular y la creación contemporánea, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento.

La programación, presentada este martes con la asistencia de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, incluirá el regreso de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA) y del Ballet Flamenco de Andalucía, además de conciertos de artistas como O Sister!, David Palomar, Rodrigo Cuevas y el pianista Javier Perianes, encargado de clausurar el certamen.

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Del Pozo ha señalado que la conmemoración del aniversario de Falla constituye una oportunidad para abordar su obra desde una perspectiva "innovadora y transversal", con distintas lecturas contemporáneas de su música. La consejera ha destacado que el festival combinará la recuperación de repertorios históricos con propuestas vinculadas a nuevas generaciones de intérpretes y lenguajes musicales.

La apertura tendrá lugar el 13 de noviembre en el Teatro del Títere La Tía Norica con O Sister! y el espectáculo 'A otra galaxia', una propuesta encargada por el festival que relaciona el universo del compositor gaditano y las vanguardias europeas con el jazz de los años veinte y treinta.

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Uno de los ejes de esta edición será la creación contemporánea, con nuevos trabajos surgidos de proyectos de composición y colaboración con formaciones especializadas. El Taller de compositoras, en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), presentará nueve estrenos absolutos interpretados por Around the Sound Ensemble, mientras que la Cátedra Manuel de Falla culminará su proceso creativo con ocho obras nuevas a cargo de Taller Sonoro.

La relación entre Falla y el flamenco tendrá un papel destacado con el estreno de 'Réquiem a D. Manuel de Falla', del cantaor David Palomar, y el recital comentado 'Manuel de Falla, entre el cante y el canto', a cargo de la soprano Ruth Rosique y el pianista Juan Carlos Garvayo.

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El festival extenderá sus actividades a nueve espacios de Cádiz, entre ellos el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere La Tía Norica, la Casa de Iberoamérica, el Baluarte de la Candelaria y el Museo de Cádiz. La programación se completará con iniciativas de formación, composición y mediación dirigidas a estudiantes, músicos y público general, así como con el encuentro de la Orquesta Joven de Andalucía, que reunirá a un centenar de músicos y una veintena de profesores. EFE

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