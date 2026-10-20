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El Chartres francés pone a prueba al Meins Avenida como visitante en la Eurocup

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Salamanca, 20 oct (EFE).- El C'Chartres Metropole pondrá a prueba este miércoles, a las 19.00 horas, el rendimiento como visitante en la EuroCup Women del salmantino Meins Avenida que afrontará en Francia su primer desplazamiento continental de la temporada después de comenzar la competición con una victoria ante el Ruzomberok.

El Avenida llega a este encuentro con un balance en la Liga Femenina Endesa de dos triunfos en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez y dos derrotas fuera de casa, frente al Valencia Basket (82-57) y el Impulso 360 Estepona (81-67).

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Dos partidos en los que el equipo dirigido por Raquel Romo fue de más a menos, con una primera parte en la que compitió y llegaron a liderar ante el cuadro malagueño, pero con una segunda en la que el acierto y las fuerzas se agotaron hasta finalizar con un resultado abultado en contra.

En Europa, las azulonas cuentan con un triunfo ante el eslovaco MBK Ruzomberok (75-64) en un choque igualado que solo pudo resolver en el último cuarto.

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Sara Roumy, Rebeka Mikulasikova y Claudia Soriano lideraron la reacción de un equipo que tuvo que adaptarse a la dureza y al ritmo de la escuadra eslovaca.

El encuentro de este miércoles medirá la capacidad del nuevo proyecto para trasladar fuera de Salamanca la energía y la intensidad mostradas como locales y decidirá quién es el nuevo líder del grupo L de la EuroCup, ya que ambos se estrenaron en la competición con victoria.

En concreto, el C'Chartres Metropole se impuso al conjunto belga Basket Namur por 60-70, por lo que el vencedor del duelo se colocará con dos triunfos y tomará ventaja al frente del Grupo L.

Previamente, el equipo francés superó al checo Levhartice Chomutov para acceder a la fase regular, aunque el pasado domingo perdió en la liga francesa frente al Villeneuve d’Ascq por 80-57.

El partido será el primero de dos desplazamientos consecutivos del Meins Avenida en la EuroCup, ya que el próximo 29 de octubre visitará al Basket Namur.

En este contexto, una victoria en Chartres reforzaría las opciones del equipo salmantino y confirmaría su crecimiento en un proyecto todavía en construcción. EFE

nmb/fsm/apa

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