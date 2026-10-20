Detenido y ya en prisión un profesor de un colegio religioso por agredir sexualmente a menores de entre 12 y 15 años

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La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Secundaria de un colegio religioso de Madrid acusado de varios delitos de agresión sexual contra menores de 16 años años, prostitución y pornografía infantil, así como 'child grooming', delito consistente en ganarse la confianza de menores para manipularles emocionalmente con el objetivo de conseguir material de carácter sexual.

Los agentes han identificado ya al menos a nueve víctimas con edades comprendidas entre los 12 y 15 años de edad, a las que ya se ha tomado declaración. La investigación sigue en marcha y ya se ha localizado a otras posibles víctimas, por lo que no se descarta añadir más acusaciones contra el sospechoso, informa la Policía.

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El detenido es un hombre español de 37 años y con antecedentes por hechos similares. Según han explicado fuentes policiales, tiempo atrás fue detenido por un hecho similar del que, sin embargo, no se enteraron en el colegio. No fue hasta este verano que el colegio tiene conocimiento de lo ocurrido a través del testimonio de alumnos.

Así, el sospechoso, que ya no trabaja para el colegio, fue objeto de una investigación de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid abierta tras conocer sus conductas a través de estos comentarios de los alumnos.

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Por estas sospechas, el profesor fue detenido el 13 de octubre e ingresó en prisión de forma provisional días después acusado de tres delitos continuados de agresión sexual completa a menor de 16 años y otros tres de agresión sexual a menor de 16 años con diferentes víctimas; prostitución y pornografía infantil y 'child grooming'.

Además, la Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del profesor, donde incautaron "multitud de dispositivos" como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento de datos y archivos que ahora están en poder de la autoridad judicial.

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