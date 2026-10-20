Descubierto un grupo de ladrones porque uno se rompió el dedo de un pie en un robo

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Alicante, 20 oct (EFE).- Tres hombres han sido enviados a prisión y otro más y una mujer están investigados por formar un grupo de ladrones en viviendas que fue descubierto porque uno de los integrantes se fracturó el dedo de un pie durante un robo en una casa de la ciudad de Alicante.

Según la Policía Nacional, los capturados entraron con violencia en un domicilio y sustrajeron 2.000 euros y varios efectos, entre ellos un armero de unos 200 kilos que contenía una pistola de concurso del calibre 9x19 milímetros.

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Durante el robo, el armario se volcó sobre el pie de uno de ellos y produjo la fractura de una de las falanges de los ladrones, quien precisó asistencia hospitalaria y fue precisamente ese hecho el que permitió que los agentes del Grupo de Delincuencia Especializada de la policía judicial le relacionaran con la sustracción.

Cuatro de las personas fueron capturadas en la capital provincial y la quinta en Villajoyosa, y a todos ellos, de entre 42 y 50 años, se les atribuye un presunto delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en casa habitada, tráfico de drogas, grupo criminal y delito contra la seguridad vial.

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Los hechos se remontan a julio cuando se recibió la denuncia de un ciudadano que había sido víctima del robo en su casa, al cual accedieron forzando la cerradura para llevarse diversos efectos, entre ellos el armero.

Los policías también descubrieron que otro de los integrantes del grupo tenía una peluquería en Alicante que utilizaba como tapadera laboral ya que compatibilizaba esa labor con la de los robos.

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Se han practicado tres registros domiciliarios y otro más en la peluquería, donde se han intervenido herramientas para forzar las cerraduras, así como sustancias estupefacientes y útiles para su manipulación y preparación para la venta al menudeo. De los cinco, los cuatro varones fueron puestos a disposición judicial y se decretó la prisión para tres. EFE