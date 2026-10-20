Custo Dalmau: "Si hemos ido ya 60 veces a Nueva York, cómo no seguir en la 080 Barcelona"

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Barcelona, 20 oct (EFE).- El diseñador Custo Dalmau ha explicado a EFE que sigue muy vigente su apuesta por continuar desfilando en la capital catalana, así como en Nueva York y Milán, porque "siempre considerará casa" a la 080 Barcelona Fashion Week.

"Este año, hemos cumplido 30 años desfilando en Nueva York. Eso son 60 desfiles en total entre ediciones de septiembre y febrero. Si hemos ido 60 veces a Nueva York, ¿cómo vamos a no seguir desfilando en la 080 que es casa?", ha contado el diseñador, que este martes ha cerrado con la colección 'Unexpected. Part III' el primer día de pasarela catalana.

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Las partes I y II de su 'Unexpected' ya se vieron en sus dos pasarelas internacionales, pero Dalmau se ha guardado "la última y más extensa" parte de la colección para su ciudad.

Custo Barcelona celebró en la última semana de la moda de Nueva York su efeméride en esa pasarela con un 'show' especial en el Rockefeller Center.

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Para Barcelona, se ha reservado algo "imprevisto" y "distinto a lo anterior", que busca "salir de la rutina" con "prendas emocionales y un "lenguaje avanzado de moda".

Sobre la pasarela, eso se ha traducido en fusión de materiales, colores y volúmenes, con un hilo conductor a base de brillo y tejidos metalizados y tecnológicos.

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Por otro lado, el diseñador ha contado que el gran reto de su marca, como de otras ya consolidadas, es atraer a los hijos de los que empezaron a comprar su ropa.

"Dar con el equilibrio entre lo que nos piden los nuevos consumidores y lo que ha formado parte de nuestro ADN durante los últimos 45 años", ha contado.

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El otro plato fuerte del primer día de desfiles que acoge esta semana de 080 en un hangar de la Marina seca del puerto de Barcelona, reconvertido en metálico y brutalista escaparate de moda, ha sido la firma de Bilbao SKFK y su propuesta 'Arima', que parte de la inspiración del "imaginario del caserío vasco".

La firma, han contado sus responsables, quiere con su nueva colección, llena de funcionalidad y estilo urbano, "reivindicar una forma de entender la moda en la que el diseño conecta memoria y contemporaneidad".

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El dúo tras '080 Reborn' y sus 'looks' a base de prendas de segunda mano ha inaugurado una semana con 26 desfiles. En esta primera jornada han presentado sus colecciones también las firmas Surkana e Inma Linares. EFE

(foto) (vídeo)