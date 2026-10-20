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Claudio Rivas, socio de Aldama, declarará el 3 de diciembre por el caso hidrocarburos

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Madrid, 20 oct (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo 3 de diciembre al empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, en la causa que investiga un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, según una resolución a la que ha tenido acceso EFE este martes.

De esta forma, la declaración de Rivas tendrá lugar días después de las elecciones generales, y no "a finales de noviembre" como él mismo había solicitado, por el estado de salud de su abogado.

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Se trata de una de las piezas incluidas en la causa que investiga la presunta trama dedicada a desestabilizar casos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

A finales de septiembre, el juez Pedraz ya acordó expedir órdenes europeas de investigación a Portugal e Irlanda para investigar varias cuentas y operaciones vinculadas al comisionista Víctor de Aldama.

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Según la Fiscalía Anticorrupción, los fondos defraudados a Hacienda eran transferidos a cuentas en el extranjero, principalmente en Portugal, controladas por los investigados.

Posteriormente, parte del dinero habría retornado a España para la adquisición de bienes o se desviaba a otros fines, como compras de criptomonedas o transferencias a terceros países.

Distintos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestran que los fondos defraudados y transferidos desde España hacia sociedades portuguesas ascienden a 78,31 millones de euros.

Lo que se investiga es un presunto fraude masivo del IVA en la venta de hidrocarburos, junto con posibles comisiones, blanqueo de capitales y gestiones para conseguir autorizaciones administrativas. EFE

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