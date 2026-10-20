Ceuta presentará un recurso ante el Supremo por "inactividad" del Estado en la crisis

Ceuta, 20 oct (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha decidido esta tarde interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado por la entrada de más de 80.000 personas a finales de julio.
En un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que ha decidido dar este paso tras analizar la documentación remitida por el Ministerio de Política Territorial este lunes a primera hora, a raíz del requerimiento efectuado hace un mes por el Gobierno autonómico. EFE
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