Bright Ede sufre una lesión muscular en el bíceps femoral

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A Coruña, 20 oct (EFE).- Las pruebas médicas a las que fue sometido el defensa polaco Bright Ede han revelado que el futbolista del Deportivo sufre “una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha”.

Los servicios médicos del club blanquiazul informaron de que el central estará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia antes de pasar a la fase de readaptación física, paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo.

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La evolución marcará su disponibilidad, aunque el periodo de baja no será inferior a las tres semanas. El central polaco se lesionó en la recta final del último partido liguero contra el Levante, en el que había repetido pareja con Josema Giménez en el centro del eje defensivo. EFE

dmg/apa