BDO Abogados nombra cinco nuevos socios en España y eleva su cifra total a 28 profesionales

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BDO Abogados ha nombrado a Diego Herrero, Eric Jové, Lucía Segarra y Víctor Gisbert como nuevos socios del área de Legal y Fiscal, y a Diosdado López como nuevo socio de Outsourcing. Con estas incorporaciones, la firma consolida su crecimiento y ha elevado a 28 el número de socios en España, donde cuenta con más de 700 profesionales en su red global.

El presidente de BDO Abogados en España, Enrique Azorín, ha señalado que la designación de estos profesionales es el "resultado natural de su compromiso y experiencia". Asimismo, ha destacado que con estos nombramientos la firma ha reforzado su apuesta por el talento interno para ofrecer servicios "más especializados y de máxima calidad".

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En relación con las trayectorias de los nuevos socios de la firma, Diego Herrero forma parte del despacho desde 2022 y acumula más de 16 años de experiencia en Derecho Mercantil, especializándose en M&A, procesos de 'due diligence', acuerdos de inversión, pactos de socios, reestructuraciones societarias y contratación mercantil. Licenciado en Derecho y miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Herrero ejerce como profesor colaborador del Máster de Abogacía Internacional del ISDE en Barcelona.

Por su parte, Eric Jové ha dirigido el equipo fiscal de Global Private Client Services de BDO Abogados desde 2014 y suma más de 15 años de experiencia. Especializado en asesoramiento fiscal y planificación patrimonial de grandes patrimonios, empresarios y familias empresarias, es licenciado en Derecho, máster en Asesoramiento Fiscal por Esade, titulado en Dirección Ejecutiva (PDD) por el IESE y cuenta con otros posgrados.

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Lucía Segarra, que se incorporó a la firma en 2020 y ejercía como directora del área Legal desde 2023, cuenta con más de 20 años de experiencia en operaciones nacionales e internacionales. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, es especialista en Derecho de la Competencia europeo y español por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y profesora asociada de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valencia.

Asimismo, Víctor Gisbert se unió a BDO Abogados en 2013 tras iniciar su trayectoria en Deloitte Abogados y Asesores Tributarios, acumulando más de 18 años de experiencia en fiscalidad y asesoramiento tributario. Especializado en M&A, 'due diligence', fiscalidad nacional e internacional y empresa familiar, es licenciado en ADE por la Universidad de Valencia, cuenta con un Máster en Tributación por el CEF y imparte clases en la Universidad Cardenal Herrera CEU.

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Finalmente, Diosdado López se incorporó en 2015 a BDO Abogados, donde ha dirigido el área de Business Services & Outsourcing. Especializado en tecnología, innovación e infraestructuras digitales, asesora a compañías de sectores como software, ciberseguridad, telecomunicaciones, centros de datos o farmacéuticas.

Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y posee un Máster en Auditoría y Contabilidad Avanzada por la URJC y un Máster en Fiscalidad y Asesoría Tributaria por el CEF.

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