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Arnaldo Otegi: No contemplo la hipótesis de que vuelva a haber atentados

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Bilbao, 20 oct (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado, tras las detenciones de dos personas en Irun acusadas de terrorismo y vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, que no contempla "ni en un 0,1 % de posibilidades" sobre la vuelta a la actividad armada.

En Radio Popular, Otegi ha afirmado necesitar más datos sobre esa actuación policial para poder hacer una reflexión al respecto.

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Según ha dicho, "la vuelta hoy de formas de violencia armada en el país es una hipótesis que nosotros no contemplamos ni en el 0,1 % de posibilidades, pero vamos a ser prudentes" y ha evitado así hacer una reflexión política por parte de EH Bildu hasta contar con más información al respecto.

"Frente a esta noticia quiero recalcar que han pasado 15 años de Aiete en los que no ha habido ningún tipo de acción armada por parte de ETA", ha afirmado, en el día del quince aniversario del anuncio del cese de la actividad armada por parte de la banda terrorista.

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"No sé si hay nostálgicos que piensan que el país era mejor antes, pero nosotros no somos de esos y sí creo que hay nostálgicos que piensan que con Franco se vivía mejor y me preocupan bastante más", ha reflexionado.

"Nosotros hemos hecho una contribución, decisiva y determinante a que el país viva el momento que está viviendo", ha indicado respecto a la labor de la izquierda abertzale en la organización de la Conferencia Internacional de Paz de Aiete que concluyó instando a ETA a abandonar la actividad terrorista y que días después esa organización anunció el cese definitivo de su actividad armada.

Sin embargo, "el conflicto político" continúa, ha asegurado, porque "Aiete puso encima la mesa una hoja de ruta para solucionar el problema de los presos, los deportados y refugiados" aún pendiente, a su entender, y tampoco se ha resuelto "nuestro derecho a decir nuestro futuro".

Otegi ha recordado que la izquierda abertzale reconoció que la violencia de ETA "nunca debió ocurrir" y ha instado a "reconocer la violencia del Estado y que se ha torturado a miles de personas, reconocer que se ha hecho guerra sucia y tantas barbaridades contra el independentismo vasco", pero "no como contrapartida a lo que nosotros hicimos", sino como "aportación a la paz que todavía está pendiente". EFE

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