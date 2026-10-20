Argüello: el aborto farmacológico "parece más limpio, pero pone fin a la vida"

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Madrid, 20 oct (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, considera que el aborto farmacológico que Sanidad "pretende" facilitar en Atención Primaria "parecerá más limpio, pero el resultado es el mismo: poner fin a la vida humana que se gesta en el seno de su madre".

Argüello realiza estas manifestaciones en su cuenta de X coincidiendo con el cierre de plazo de la consulta pública abierta por Sanidad para reformar la norma e introducir el aborto farmacológico en la cartera de servicios de Atención Primaria para que las mujeres puedan acceder a este método en su centro de salud.

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"Hoy acaba el plazo de la consulta sobre el proyecto de Sanidad que pretende facilitar el aborto farmacológico en Atención Primaria. El método parecerá más limpio, pero el resultado es el mismo: poner fin a la vida humana que se gesta en el seno de su madre. Sí a la vida", asevera el responsable de la Conferencia Episcopal.

La propuesta plantea modificar la normativa de autorización y acreditación de centros sanitarios para adaptarla a esta modalidad.

La reforma prevé incluir expresamente la indicación, prescripción y seguimiento del aborto farmacológico y la atención a sus posibles complicaciones entre las funciones de las unidades de Planificación Familiar. Estas funciones se desarrollarían bajo la responsabilidad de especialistas en Obstetricia y Ginecología o en Medicina Familiar y Comunitaria.

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También se propone establecer requisitos asistenciales y organizativos específicos para acreditar a los centros que realicen esta prestación.

La regulación actual está orientada principalmente a procedimientos instrumentales o quirúrgicos, mientras que el método farmacológico en las primeras semanas de gestación no requiere infraestructuras quirúrgicas complejas. EFE

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