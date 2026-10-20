Alejandro Blanco: "Tenemos el mejor arbitraje"

Guardar

Madrid, 20 oct (EFE).- Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) opinó que España cuenta con el mejor nivel en el arbitraje que, sumado a la calidad de los deportistas o al colectivo de entrenadores, explica lo que él define como el "milagro" del deporte nacional.

"Presumimos del gran nivel del deporte español; yo digo que es un milagro, algo que no se puede explicar con palabras porque los resultados en todos los deportes son muy superiores en todos los deportes a la inversión. Y es por la calidad de los deportistas, por el colectivo de los entrenadores, porque tenemos la mejor estructura de clubes del mundo, porque tenemos las mejores federaciones del mundo y también tenemos el mejor arbitraje", señaló en la apertura del I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo.

PUBLICIDAD

"Vamos a unir a árbitros, los que tienen el poder de decidir basado en el conocimiento, la integridad, la calidad de los distintos deportes. Habrá distintas reglas, pero hay los mismos sentimiento. El deporte español está incompleto si el mundo arbitral no está unido. Todos sois actores activos del ayer, y os reunís para formar el mañana. A partir de esta reunión todo el arbitraje deportivo inicia un nuevo camino juntos. Esa reunión tiene muchísima importancia", añadió en la sede del organismo que preside.

Asimismo hizo un llamamiento a que los que tienen más veteranos sirvan de espejo a los jóvenes: "Estamos hablando de la élite de la élite. Y yo creo que esa a partir de ahí es donde tenemos que construir. A través de aquellos que tenéis experiencia, capacidad, conocimiento. Si vosotros estáis bien, el deporte estará muy bien. Somos 50 millones de españoles y hay 50 millones de árbitros, pero el que lo decide es el que está en el terreno de juego y es el que tiene la calidad para ello". EFE

PUBLICIDAD