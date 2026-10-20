Abascal afea a Óscar Puente su "risa de mal gusto" en televisión con la situación de Renfe

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León, 20 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este martes la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente por su "risa de mal gusto" en "un programa de cachondeo" de la televisión, en cuya promoción aparece "bromeando sobre cómo está la Renfe".

"¿Qué maldita gracia tiene que mueran 46 españoles porque unos tipos del Partido Socialista han utilizado las contratas que trabajan para Renfe para gastarse el dinero en prostitutas. ¿Pero qué gracia tiene eso? ¿Pero cómo se atreve?", ha criticado Abascal en el acto de precampaña que ha celebrado Vox este martes en la Plaza Mayor de Ponferrada (León).

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Abascal ha vinculado esa actitud del ministro en la promoción del programa Cara al Show con Marc Giró de La Sexta en el que está previsto que participe mañana con la afirmación de Pedro Sánchez de que el PSOE va a gobernar de una manera o de otra.

"Sí, de una manera sucia, de una manera asquerosa, de una manera indecente, gastándose el dinero y los impuestos de los españoles y el sudor de la frente de nuestra gente en cerdadas en vez de en las vías del tren, las carreteras, las infraestructuras, en los hospitales y en la educación. Eso es lo que está pasando en España", ha denunciado. EFE

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