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Woody Allen visita el Museo del Prado mientras rueda en Madrid: "No he visto nada igual"

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Madrid, 19 oct (EFE).- Woody Allen ha aprovechado que rueda en Madrid su nueva película para visitar el Museo del Prado, un lugar que considera "lo más excepcional que se puede encontrar" en un vídeo publicado este lunes por la pinacoteca en sus redes sociales con declaraciones del director estadounidense.

"No hay nada como el Prado, nunca he visto nada igual", ha subrayado el cineasta en unas declaraciones ante la obra de Goya 'El 3 de mayo en Madrid' ('Los fusilamientos').

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En la grabación, Allen ha valorado la colección del museo como "enorme y estupenda". "Es lo más excepcional que se puede encontrar, estos cuadros magníficos no los puedes ver en ningún otro lado", ha añadido.

En concreto, ha destacado las obras de pintores españoles como Velázquez, Murillo y Goya, que ha calificado como "todo un banquete".

A sus 90 años, Allen rueda en Madrid su próxima película, que cuenta con un patrocinio de 3 millones de euros de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a cambio de la promoción para la región en todo el mundo, ya que en su título, aún por desvelarse, deberá incluir el nombre de la capital española.

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No es la primera vez que el director neoyorquino se deshace en elogios hacia el patrimonio cultural español, ya lo hizo hacia la ciudad de Oviedo cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2002.

"Oviedo es una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada; es como si no perteneciera a este mundo, como si no existiera... Oviedo es como un cuento de hadas", afirmó en su discurso al recoger el premio.

Woody Allen ha rodado en el pasado películas relacionadas con ciudades europeas como 'Midnight in Paris', y en España lo ha hecho con 'Rifkin's Festival', que rinde homenaje a la ciudad de San Sebastián, y 'Vicky Cristina Barcelona', en la capital catalana, por lo que esta es su tercera película rodada en el país. EFE

(vídeo)

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