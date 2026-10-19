El paso de la DANA Adam, en imágenes: inundaciones en la Comunidad Valenciana, víctimas mortales y rescates en helicóptero

Las fuertes lluvias provocadas por la DANA Adam dejan graves inundaciones en la zona de La Safor y Marina Alta

Un hombre se desplaza sobre una tabla de surf en la zona residencial próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía. (Natxo Francés/EFE)
Un hombre se desplaza sobre una tabla de surf en la zona residencial próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía. (Natxo Francés/EFE)
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El temporal de lluvias intensas y persistentes en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante ha dejado registros históricos en La Safor y la Marina Alta. Pego acumuló 638,5 litros por metro cuadrado en 24 horas y Forna, en Atzúbia, 635,2. Las precipitaciones han causado inundaciones, crecidas de ríos y barrancos y rescates de personas atrapadas.

La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para los municipios afectados y Emergencias ha activado helicópteros para las labores de rescate. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, calificó la noche de “muy intensa” por la fuerza de las lluvias.

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Dos personas abandonan con sus perros la zona de la playa de Bellreguard (Valencia) a través de una carretera inundada. (Manuel Bruque/EFE)
Dos personas abandonan con sus perros la zona de la playa de Bellreguard (Valencia) a través de una carretera inundada. (Manuel Bruque/EFE)
Varios camiones atrapados en una zona inundada en la N332, a las afueras de Gandía. (Manuel Bruque/EFE)
Varios camiones atrapados en una zona inundada en la N332, a las afueras de Gandía. (Manuel Bruque/EFE)
Vecinos de la localidad alicantina de Els Poblets achicando agua de sus casas tras la DANA Adam. (Morell/EFE)
Vecinos de la localidad alicantina de Els Poblets achicando agua de sus casas tras la DANA Adam. (Morell/EFE)
Efectos de la dana Adam en Els Poblets (Alicante), donde se ha desbordado el río Girona. (Europa Press)
Efectos de la dana Adam en Els Poblets (Alicante), donde se ha desbordado el río Girona. (Europa Press)
Vista del Barranco de Beniopa, cuyo cauce está lleno debido al temporal de lluvias intensas que afecta a Gandía. (Natxo Francés/EFE)
Vista del Barranco de Beniopa, cuyo cauce está lleno debido al temporal de lluvias intensas que afecta a Gandía. (Natxo Francés/EFE)
Inundaciones en la zona residencial próxima a la playa de Rafalcaid, en la localidad de Gandía. (Natxo Francés/EFE)
Inundaciones en la zona residencial próxima a la playa de Rafalcaid, en la localidad de Gandía. (Natxo Francés/EFE)
Avenida inundada en la zona de la playa de Terranova en la localidad de Oliva. (Agustín Batalla/EFE)
Avenida inundada en la zona de la playa de Terranova en la localidad de Oliva. (Agustín Batalla/EFE)

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