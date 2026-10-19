La princesa Leonor da un paso al frente en los Premios Princesa de Asturias 2026: tomará las riendas bajo la tutela de Felipe VI

La princesa Leonor y el rey Felipe en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Casa Real)

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La princesa Leonor asumirá este año una nueva responsabilidad en los Premios Princesa de Asturias. Por primera vez, la heredera al trono recibirá en solitario a los galardonados de la edición de 2026, una decisión que confirma el avance de su protagonismo institucional y que conecta directamente con el mensaje que lanzó Felipe VI hace un año: ha llegado el momento de cederle espacio a su hija.

La agenda oficial, difundida por la Casa de S.M. el Rey, introduce también cambios en el papel de la infanta Sofía. Las dos hermanas protagonizarán juntas, sin la presencia de sus padres, una audiencia con los ganadores de los Premios Fin de Grado de la Universidad de Oviedo. Una fórmula que hasta ahora había reunido a los cuatro miembros de la familia real y que refuerza la presencia de las hijas de los reyes en una semana clave para la institución.

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Las novedades de este año encuentran su antecedente en las palabras que Felipe VI pronunció durante la ceremonia de 2025. Desde el escenario del Teatro Campoamor, el monarca reconoció la evolución de Leonor y anunció su intención de concederle un papel cada vez más destacado en los galardones que llevan su nombre.

El Rey Felipe VI anuncia que cede el testigo a la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias. (Imagen de archivo).

“Me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio”, afirmó entonces el rey, después de destacar la madurez y la sensibilidad que su hija había demostrado en sus intervenciones públicas. Sus palabras anticipaban una transición progresiva, sin que ello supusiera una desvinculación de Felipe y Letizia de la Fundación Princesa de Asturias.

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Y es que en los últimos años, la heredera había ido sumando pequeños pasos en este camino. En 2025, por ejemplo, pronunció por primera vez unas palabras durante la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias, celebrada en Valdesoto. Ahora, su primera audiencia individual con los premiados supone otro avance en esa misma dirección.

Una audiencia propia con figuras internacionales

El viernes 23 de octubre será la jornada decisiva. A las 12:30 horas, Leonor recibirá en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo a los galardonados de 2026. Durante el encuentro, entregará los distintivos conmemorativos y posará con ellos en la tradicional fotografía de grupo.

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Entre los premiados de este año destacan nombres de reconocimiento internacional como la cantante y escritora Patti Smith, distinguida con el Premio de las Artes; el futbolista Leo Messi, galardonado con el de los Deportes; y el estudio japonés Studio Ghibli, reconocido en Comunicación y Humanidades. También figuran el escritor Julian Barnes y el historiador Timothy Garton Ash, entre otros.

La reina Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, a su salida de la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024'. (Xuan Cueto / Europa Press)

La recepción en solitario permitirá a Leonor asumir directamente una de las citas más representativas de la Fundación de la que es presidenta de honor, una institución con la que mantiene un vínculo especial desde su nacimiento.

Las hermanas, protagonistas de otra audiencia

La agenda del viernes comenzará, no obstante, con la participación de ambas hermanas. A las 11:20 horas, Leonor y Sofía recibirán a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, sin la compañía de sus padres.

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Después, la familia real volverá a reunirse para atender a los distinguidos con las Medallas de Asturias y los títulos de Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos de 2026. También participará en el encuentro con los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación.

La jornada culminará con la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor, prevista para las 18:30 horas. Leonor pronunciará su discurso antes de la intervención de Felipe VI, manteniendo una tradición que ha permitido observar la evolución de la heredera desde su debut público en 2019.

Además de la cargada agenda del viernes 23 de octubre, los actos comenzarán el jueves con el concierto tradicional en el Auditorio Príncipe Felipe. El sábado, los reyes, Leonor y Sofía se desplazarán hasta Llanes para entregar el reconocimiento al Pueblo Ejemplar de Asturias a la Cofradía de Pescadores de Santa Ana. Allí, la princesa volverá a intervenir durante la visita, como ya hizo el año pasado.

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