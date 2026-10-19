España

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)
Guardar

Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este martes 20 de octubre, así como las tarifas más caras y más baratas del día.

Recuerda que la tarifa de la luz se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

PUBLICIDAD

Precio del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá una tarifa promedio en territorio español de 196.97 euros por megavatio hora para este martes, según los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que el precio más elevado de la luz será de 272.24 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa más barato del servicio eléctrico en España llegará a los 65.01 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este martes 20 de octubre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 235.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 221.78 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 220.92 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 220.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 220.2 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 223.36 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 255.28 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 262.14 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 235.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 186.37 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 139.2 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 120.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 93.62 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 71.03 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 180.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 262.21 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 272.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 241.38 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 220.4 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 213.81 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

El paso de la DANA Adam, en imágenes: inundaciones en la Comunidad Valenciana, víctimas mortales y rescates en helicóptero

Las fuertes lluvias provocadas por la DANA Adam dejan graves inundaciones en la zona de La Safor y Marina Alta

El paso de la DANA Adam, en imágenes: inundaciones en la Comunidad Valenciana, víctimas mortales y rescates en helicóptero

La princesa Leonor da un paso al frente en los Premios Princesa de Asturias 2026: tomará las riendas bajo la tutela de Felipe VI

El monarca anunció en la pasada edición de 2025 que era momento de “ir cediéndole ya este espacio” a la heredera al trono

La princesa Leonor da un paso al frente en los Premios Princesa de Asturias 2026: tomará las riendas bajo la tutela de Felipe VI

El primer regreso a España de un dirigente del ‘procés’ tras el levantamiento de las órdenes de detención: Toni Comín viajará este jueves a Madrid

El exconseller, que reside en Bélgica desde 2017, acudirá a la Junta Electoral Central para completar los trámites que le permitirán ocupar su escaño en Bruselas y sostiene que su exilio no terminará hasta que regrese a Cataluña el domingo

El primer regreso a España de un dirigente del ‘procés’ tras el levantamiento de las órdenes de detención: Toni Comín viajará este jueves a Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

Elecciones generales 29-N, en directo | Abascal tiende la mano al PP para pactar una lista al Senado que compita con la del PSOE y el Frente Amplio

El primer regreso a España de un dirigente del ‘procés’ tras el levantamiento de las órdenes de detención: Toni Comín viajará este jueves a Madrid

Feijóo recita todos sus compromisos para “restaurar” la ley y la unidad en España, pero todavía no concreta ninguna medida: “Me comprometo a cumplir”

Dimite el alcalde de Algeciras tras más de 15 años en el cargo, acorralado por una moción de censura y dos denuncias por agresión sexual

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”