Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

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Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este martes 20 de octubre, así como las tarifas más caras y más baratas del día.

Recuerda que la tarifa de la luz se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá una tarifa promedio en territorio español de 196.97 euros por megavatio hora para este martes, según los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que el precio más elevado de la luz será de 272.24 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa más barato del servicio eléctrico en España llegará a los 65.01 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este martes 20 de octubre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 235.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 221.78 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 220.92 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 220.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 220.2 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 223.36 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 255.28 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 262.14 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 235.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 186.37 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 139.2 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 120.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 93.62 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 71.03 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 180.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 262.21 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 272.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 241.38 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 220.4 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 213.81 euros por megavatio hora.