Vivas dice que todavía quedan en Ceuta 15.000 migrantes de los que entraron en julio

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Ceuta, 19 oct (EFE).- El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), ha calificado de "muy grave" la "pasividad alarmante" del Gobierno para que la ciudad autónoma vuelva a la normalidad tras la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio y ha cifrado en 15.000 los que todavía permanecen en Ceuta.

En una rueda de prensa, Juan Jesús Vivas ha lamentado que Ceuta siga "sin volver a la normalidad casi tres meses después" y ha dicho que teniendo en cuenta que el consumo de agua en septiembre se ha incrementado un 20 por ciento en relación al mismo mes del año pasado quedarían unos 15.000 migrantes.

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El presidente ceutí se ha quejado de que el Gobierno central no da el dato de cuántos inmigrantes quedan en la ciudad y ha afirmado que está "preocupado" porque todavía "no se ha producido ninguna devolución mediante resolución administrativa y todos los que han salido ha sido por retornos voluntarios o por la comisión de delitos, con lo cual parece que la estrategia del Gobierno es que esto caiga por su propio peso".

Ha apuntado que el número de llamadas al servicio de emergencias 112 por agresiones, reyertas o allanamientos de morada se ha incrementado en un 184 por ciento en los últimos treinta días, las incidencias en el puerto han crecido un 503 por ciento y la delincuencia ha aumentado en la ciudad un 60 por ciento, según datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

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Además, Vivas ha señalado que las atenciones en urgencias del Hospital han aumentado un 400 por ciento, las obras ilegales un 669 por ciento y que la actividad económica sufre unas pérdidas de entre el 4 y el 5 por ciento del PIB de la ciudad.

"La situación está extraordinariamente alejada de la normalidad y cada día que pasa es peor porque se debilita la capacidad de resistir y parece que estamos en un callejón sin salida. Esta injusticia no hay quien la aguante", ha sentenciado Vivas.

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El presidente de Ceuta también ha lamentado que la "invasión" se "pudo y se debió evitar" y ha insistido en que la "única solución posible" es la salida hacia Marruecos de todas las personas que entraron ilegalmente a finales de julio. EFE

(foto)