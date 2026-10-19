Un consejero de Esperanza Aguirre niega presión de Ignacio González para amañar contratos

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Madrid, 19 oct (EFE).- Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente en el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre, ha testificado en el juicio del caso Lezo que desconocía que contratos de Canal de Isabel II beneficiaban a familiares del entonces vicepresidente, Ignacio González, y ha negado que este presionara para amañarlos.

La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II y de un contrato para la explotación de las instalaciones deportivas de este ente público madrileño para beneficiar a un hermano y un cuñado suyos.

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Se trata del primer juicio a González por el caso Lezo, por unos hechos que se remontan a 2004 y 2006 cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía Canal de Isabel II.

La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, su hermano y su cuñado y para otros dos acusados, uno de ellos el entones director gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

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En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que Canal de Isabel II convocó en 2003 un concurso para la ejecución del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta de su tercer depósito, situado en la avenida de Filipinas de Madrid, que se adjudicó a Dragados por 40.876.128 euros.

El proyecto consistía en la remodelación del depósito de agua y la ejecución de jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto.

La fiscal explica que en 2004 Ignacio González e Ildefonso de Miguel impulsaron y facilitaron la tramitación de un modificado del concurso para beneficiar a familiares del primero.

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En concreto, decidieron cambiar los usos asignados a las instalaciones en el concurso eliminando el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyendo un campo de golf con césped artificial.

El Ministerio Público agrega que ambos convinieron con Dragados que Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado con la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT), cuyos socios eran los otros tres acusados, José Antonio C.M., Pablo G.G. y José Juan C.E..

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Según indica el escrito de la fiscal, estos dos últimos, hermano y cuñado de Ignacio González, ostentaban su titularidad en esa sociedad a través de personas interpuestas para ocultar sus vínculos familiares con el entonces vicepresidente.

Este lunes ha testificado el entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabía Lasala, que además era vicepresidente de Canal de Isabel II.

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Ha dicho que estimó justificado el cambio del proyecto ya que a su juicio se mejoraba pues "no tenía sentido que hubiera un helipuerto en el parque de Santander que se llevó a cabo en estos terrenos, donde iban a ir familias con niños".

El testigo ha añadido que no recuerda que en las reuniones del Consejo de Administración de Canal de Isabel II en las que se aprobaron estos contratos se hubiera hablado de que se iban a ver beneficiados familiares de Ignacio González.

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En cualquier caso ha asegurado que no recibió presiones de Ignacio González para estas adjudicaciones. "Su comportamiento fue siempre exquisito", ha comentado.

"Fue un proyecto interesante porque se abría para aprovechamiento de los ciudadanos unos terrenos y no percibí intereses ocultos", ha abundado.

También ha declarado como testigo el que entonces era director de Ingeniería de Canal de Isabel II, Adrián M.L.H., que ha manifestado que "la idea del campo de golf partió de Esperanza Aguirre", pero ha manifestado que no recibió presión alguna para que el modificado del proyecto saliera adelante.

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Ha comentado que la modificación era relevante pues se suprimía un helipuerto que iba a dar servicio a hospitales de la zona trasplantes y obligaba a reforzar los tres mil pilares del depósito.

El tribunal ha comunicado que aplaza al jueves la declaración como testigo de Esperanza Aguirre, prevista inicialmente para este miércoles, debido a que este día finalmente no habrá jornada de juicio. EFE

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