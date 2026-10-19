Suspendido un acto de la consejera madrileña por una concentración de docentes en huelga

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Madrid, 19 oct (EFE).- La consejera madrileña de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha suspendido este lunes una visita al instituto público de Formación Profesional Antonio Palacios, donde se han concentrado más de trescientos docentes para exigir al Gobierno regional que se siente a negociar sus reivindicaciones en el marco de la huelga indefinida que comenzó el pasado 14 octubre.

Los manifestantes han recibido con una pitada a un vehículo en el que viajaba un representante de la Consejería en la entrada al instituto, han lanzado bombas de humo de color azul y han reclamado a la Administración madrileña que se siente a negociar.

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Al la llegada del coche, los docentes lo han rodeado y efectivos de la Policía Nacional los han apartado y han hecho un cordón para facilitar su paso.

Antes de la hora prevista para la visita, docentes con camisetas verdes en defensa de la educación pública y educadoras infantiles con camisetas amarillas han coreado consignas como "Dónde está Zarzalejo, Zarzalejo dónde está", "Siéntate Zarzalejo, Zarzalejo siéntate", "Somos docentes no delincuentes", "Educación pública", "Esto también es por vuestros hijos", "Huelga indefinida" o "La lucha es el único camino".

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A primera hora de esta mañana, más de un centenar de docentes ha cortado la vía de servicio de la A-3 de entrada a Madrid a la altura del barrio madrileño de Moratalaz.

En torno a las 08:30 de la mañana, los organizadores de la huelga han organizado una protesta en el lateral de la autovía de Valencia, donde han cortado el carril de incorporación a la M-30 durante una media hora en plena hora punta de tráfico.

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Los docentes han colocado sillas y pupitres en la carretera y han coreado consignas en favor de la educación pública hasta que han sido desalojados por la policía. La protesta ha estado encabezada por dos pancartas principales, una bajo el lema “Educación pública en huelga” y otra “Su bienestar no puede esperar, su bienestar también importa”. EFE

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