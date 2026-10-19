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Shelton, tercer jugador que asegura su plaza en Turín; Jódar, clasificado de momento

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Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El estadounidense Ben Shelton es el tercer jugador que ha asegurado en las Finales de la ATP que se disputarán en Turín (Italia) del 15 al 22 de noviembre, mientras que el español Rafa Jódar, finalista en el Masters 1.000 de Shanghái, está provisionalmente clasificado.

Con el italiano Jannik Sinner (7.950) descartado por sus problemas físicos, tras el alemán Alexander Zverev (9.150) y el también español Carlos Alcaraz (4.600) Shelton ha certificado su acceso al torneo final de temporada con 4.480 puntos.

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Jódar, que acumula 3.159 tras alcanzar la final de Shanghái de este domingo (perdió ante Alejandro Davidovich), es el noveno en la clasificación de la Carrera a Turín, última posición que da acceso al torneo.

Quinto es el italiano Flavio Cobolli con 3.540, el ruso Daniil Medvedev subió al sexto puesto con 3.420 tras ser semifinalista en Shanghái y completan la nómina provisional el estadounidense Frances Tiafoe con 3.380 y el francés Arthur Fils con 3.325.

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Tras Jódar se encuentran el australiano Alex de Miñaur (2.880), el serbio Novak Djokovic (2.840), siete veces campeón, y los estadounidenses Tommy Paul (2.585) y Taylor Fritz (2.530). EFE

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