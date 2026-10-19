Se mantiene el PSG-Barcelona de Champions a pesar de revueltas, dice Gobierno francés

París, 19 oct (EFE).- El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aseguró este lunes que se mantiene el partido de Liga de Campeones, en el Parque de los Príncipes de París, entre el PSG y el Barcelona, a pesar de los graves disturbios de los últimos días. EFE

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 octubre Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2 Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Una hija y su madre, atrapadas en una terraza en Oliva al “borde de la hipotermia”: “Aquí no viene ni Dios. Lo peor que he vivido en mi vida” Virgina Zapater ha compartido imágenes de su casa, completamente inundada. “Estamos esperando a la UME o bomberos para que nos puedan sacar”, afirma