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Se mantiene el PSG-Barcelona de Champions a pesar de revueltas, dice Gobierno francés

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París, 19 oct (EFE).- El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aseguró este lunes que se mantiene el partido de Liga de Campeones, en el Parque de los Príncipes de París, entre el PSG y el Barcelona, a pesar de los graves disturbios de los últimos días. EFE

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