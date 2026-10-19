Sánchez lanza un mensaje de solidaridad y apoyo a los afectados por la dana Adam

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Madrid, 19 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este lunes un mensaje de solidaridad y apoyo a los afectados por la dana Adam y ha instado a los ciudadanos a seguir todas las indicaciones de los servicios de emergencia.

Sánchez ha hecho esta petición en su intervención en el acto celebrado en el Palacio de la Moncloa para la firma de la declaración sobre el proyecto de real decreto del Estatuto de Estudiante Universitario.

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Un acto en el que iba a estar presente la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, pero a que no ha acudido para seguir de cerca la evolución de la situación en la Comunidad Valenciana (donde encabeza la dirección socialista) ante el temporal de lluvias.

A esa situación se ha referido Sánchez al inicio de sus palabras para lanzar un mensaje de solidaridad a todas las personas afectadas por la dana Adam tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares.

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"Un mensaje de solidaridad y de total apoyo a las personas afectadas y también un mensaje de alerta y, por tanto, de máxima precaución, porque la emergencia continúa", ha añadido.

Ha pedido a los ciudadanos que se informen a través de los canales oficiales de la situación, de los medios de comunicación "contrastados, evite desplazamientos y siga las indicaciones de los servicios de emergencia. EFE

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(Foto)(vídeo)(Audio)