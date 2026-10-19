Reabre el centro de salud de Málaga afectado por la lluvia

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Málaga, 19 oct (EFE).- El centro de salud de la barriada de El Palo en Málaga ya se encuentra funcionando al cien por cien después de que una parte del techo se cayera en la madrugada de este domingo tras la intensa lluvia.

Tras caer parte del techo se inundaron algunas zonas sin que hubiera daños personales y se tuvo que reubicar sus Urgencias de forma puntual al centro de salud de Cruz de Humilladero, en otra zona de la ciudad, donde los usuarios han estado recibiendo la atención necesaria.

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El servicio de Urgencias volverá a abrirse esta tarde en su horario y ubicación habitual, según ha informado la Junta de Andalucía, que ha subrayado que "gracias al esfuerzo y al trabajo de numerosos profesionales, el centro de salud El Palo se encuentra funcionando ahora mismo al 100%". EFE